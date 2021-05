Billie Eilish, pe coperta Vogue. Cei care au criticat-o și-au înghițit limba când au văzut pictorialul incendiar

În fotografia principală a pictorialului sexy, Billie Eilish poartă un corset roz pal și o fustă care vine perfect peste topul cu dantelă. De asemenea, artista poartă o pereche de mănuși din latex, iar întreaga ținută este completată de un machiaj fresh și o coafură simplă.

În alte imagini, vedeta poartă o mulțime de body-uri care au corset incorporat, ce-i îmbracă perfect formele pe care Billie le ascunde, de regulă, sub hainele largi.

Ținutele sumare dezvăluie tatuajul care pornește de pe coapsă și coboară pe șoldul drept. Anul trecut, vedeta le spunea fanilor că nu vor avea ocazia să-l vadă, ceea ce a dat naștere multor speculații. Se pare că s-a răzgândit între timp, căci opera de artă este expusă în mai multe fotografii.

În interviul care însoțește pictorialul, Billie abordează reacția pe care consideră că o va produce coperta Vogue.

”Dacă susții o imagine pozitivă a sinelui, de ce ai purta un corset? De ce nu ți-ai arăta corpul real? Chestia este că pot face orice vreau.”, crede ea că va auzi din gura celor care continuă să o critice încă de la lansarea sa.

Citește și: Îmbracă doar haine largi, dar ascunde un corp superb. Billie Eilish, surprinsă de paparazzi într-o zi obișnuită din viața ei

Ea afirmă, de asemenea, că fiecare trebuie să se concentreze pe lucrurile care te fac să te simți bine. ”Dacă dorești să te supui unei operații estetice, fă-o. Dacă vrei să porți o rochie pe care cineva crede că te face să pari mai mare, port-o. Dacă simți că arăți bine, așa e.”, a mai spus ea.

Billie Eilish, criticată pentru stilul său vestimentar

De când a atins faima, Billie Eilish a preferat să poarte articole supradimensionate și viu colorate din cauza relației ”toxice” cu corpul ei.

”Deodată ești ipocrit dacă vrei să-ți arăți pielea și esți catalogată ca o femeie ușoară. Dacă sunt, atunci sunt mândră. Afișarea formelor nu ar trebui să-ți diminueze respectul cuvenit.”, spunea Billie în urmă cu ceva timp.

La scurt timp, ea a lansat piesa ”Your Power”, care va face parte din albumul ”Happier Than Ever”.

Citește și: Documentar despre viața lui Billie Eilish. Artista cu sindromul tourette vorbește despre cea mai delicată perioadă

Cântăreaţa în vârstă de 19 ani a devenit celebră cu primul său album, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", lansat în martie 2019.

Billie Eilish a devenit cea mai tânără artistă nominalizată la cele mai importante categorii ale premiilor Grammy, la care s-a şi impus în 2020 - „Best New Artist”, „Album of the Year”, „Record of the Year”, „Song of the Year” şi „Best Pop Vocal Album”. De asemenea, ea este cea mai tânără artistă care a scris şi interpretează o piesa oficială a unui film din seria „James Bond”.