Bogdan Mocanu a fost surprins alături de iubita misterioasă într-o ipostază romantică. Cum au apărut cei doi pe internet

Bogdan Mocanu s-a afișat pe rețelele de socializare alături de noua sa iubită cu care are o relație foarte frumoasă. Acesta a publicat și un mesaj pe internet despre cât de fericit este alături de brunteă.

Bogdan Mocanu, imaginea cu care și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare. Ce a transmis

Bogdan Mocanu a reușit să-și emoționeze fanii cu o fotografie alături de partenera sa de viață, cu care a și publicat o imagine neașteptată, alături de bradul pe care l-au împodobit împreună. Aceștia arată superb și el a ținut să transmită și un mesaj destul de amuzant și frumos.

Celebrul cântăreț a reușit să-și ia prin surprinderea comunitatea de fani cu o imagine în care a apărut alături de o brunetă cu care s-a îmbrățișat. Cei doi ar avea o relație de mai mult timp, însă Bogdan Mocanu a fost secretos cu privire la aceste aspecte din viața sa personală.

„Anul ăsta chiar am fost cuminte, Moșule”, a scris el peste imaginea publicată alături de cei doi iubiți.

Fanii artistului cu sigurnață s-au bucurat foarte tare să vadă că este fericit și că și-a găsit marea iubire.

Ce probleme grave de sănătate are Bogdan Mocanu

Bogdan Mocanu nu se mai ascunde după perdea. Artistul a dezvălui la Xtra Night Show un subiect tare sensibil și a recunoscut că are probleme serioase de sănătate.

Tânărul a povestit telespectatorilor că are diabet de la o vârstă foarte fragedă: ”Aș vrea să încep cu faptul că diabetul a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Când eram mic și aveam problema asta cu bullying-ul. Știi cum sunt copiii din ziua de azi, din totdeauna, se ceartă, dar limita lor maximă e: ”Ești prost! Nu, tu ești prost”. Cam asta a fost argumentarea. La mine nu era așa după ce am făcut diabet.”, a mărturisit el pentru Antena Stars.

”Am plâns toată noaptea și s-a declanșat un șoc. După vreo două zile, m-am dus la spital la Bârlad. Oamenii nu știau ce am, nici nu știam că m-au dus la spital. Mi-au băgat glucoză în loc să vadă cât zahăr am în sânge. Când mi-au băgat și gluzocă, am intrat în comă și atunci s-a declanșat diabetul ăla nașpa.

Eu m-am dus cu grețuri, vomă și asta e un fel de procedură standard. Acum sunt dependent de insulină. Fac 4-5. Se poate trăi, e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. M-a maturizat foarte mult și m-a responsabilizat. M-a făcut să ajung cine sunt, de fapt.”, a mai zis Bogdan Mocanu.

