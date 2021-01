Bogdan Vlădău a surprins fanii cu o fotografie de colecție. Cum arăta în adolescență

Se pare că Bogdan Vlădau nu s-a schimbat prea mult din adolescență până acum, însă a mai lucrat la aspectul său fizic, menținându-se în formă cu ajutorul antrenamentelor fizice și a unei alimentații sănătoase.

"Nu mă însor, nu mă însor. În următorii doi ani eu zic că nu. Zic şi eu aşa din burtă. Nu ştiu, când va fi, când o vrea Dumnezeu. Deocamdată sunt foarte concentrat pe cea am de făcut, vreau să îmi lansez un album cât mai repede, lucrez la asta. Ea oricum e plecată în străinătate, lucrează şi ea, are un contract, amândoi suntem prinşi în muncă. Deocamdată muncim, viaţa personală va fi când s-o întoarce. Eu o experienţă vastă în relaţiile la distanţă. Îmi doresc foarte mult copii, poate o fetiţă prima dată, pentru că mi se pare mie că e mai drăguţă.",a declarat Bogdan Vlădău, la "Star Matinal de Weekend", de la Antena Stars în 2015.