Bonnie Tyler, în comă indusă după o operaţie intestinală de urgenţă. Ce se întâmplă cu celebra cântăreață

Bonnie Tyler a fost plasată în comă indusă pentru a-i facilita recuperarea după o operaţie intestinală de urgenţă, a declarat purtătorul de cuvânt al cântăreţei, citat de The Guardian.

Miercuri, s-a anunţat că artista în vârstă de 74 de ani a fost transportată de urgenţă la un spital din apropierea locuinţei sale din Faro, Portugalia, pentru intervenţia chirurgicală şi că se afla în recuperare.

Purtătorul de cuvânt al cântăreţei galeze, citat în News.ro, a oferit noi informaţii despre starea sa de sănătate: "Bonnie a fost plasată de medici într-o comă indusă pentru a-i ajuta recuperarea", a spus acesta.

"Ştim că toţi îi doresc binele şi vă rugăm să respectaţi intimitatea în această perioadă dificilă. Vom transmite un nou comunicat atunci când vom putea", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Vestea despre operaţia sa a fost anunţată miercuri într-o postare pe Instagram, în care se spunea: "Ne pare foarte rău să anunţăm că Bonnie a fost internată într-un spital din Faro, Portugalia, unde are o locuinţă, pentru o operaţie intestinală de urgenţă. Operaţia a decurs bine şi acum se recuperează. Ştim că familia, prietenii şi fanii ei vor fi îngrijoraţi de această veste şi îi vor dori o recuperare completă şi rapidă."

Cine este Bonnie Tyler și ce melodie a făcut-o celebră

Tyler, al cărei nume real este Gaynor Hopkins, a devenit celebră la nivel internaţional în anii 1980 odată cu lansarea piesei Total Eclipse Of The Heart, care a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie şi SUA.

Recunoscută pentru vocea sa răguşită, Tyler a lansat de-a lungul anilor numeroase hituri, printre care Holding Out For A Hero, It's A Heartache şi If You Were A Woman (And I Was A Man). Artista nominalizată la premiile Grammy urma să înceapă mai târziu în acest an un turneu european pentru a marca 50 de ani de la lansarea hitului său din 1976, Lost In France, care a intrat în topurile muzicale din întreaga Europă.

Tyler urma să concerteze în Malta şi Germania luna aceasta, iar turneul său include şi spectacole în Marea Britanie, precum şi în Austria, Ungaria, Turcia şi România.

Ea are programat un concert în 23 octombrie, la Bucureşti, la Sala Palatului. Ea a fost decorată cu titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic în 2023, pentru contribuţia adusă muzicii.