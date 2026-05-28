Ramona Olaru a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a dezvăluit de pe patul de spital, înainte de operație

Ramona Olaru și-a îngrijorat prietenii din mediul online după ce s-a filmat pe patul de spital. Vedeta și-a anunțat fanii că urmează să treacă printr-o operație, însă nu a oferit mai multe detalii.

Ramona Olaru a atras atenția urmăritorilor săi de pe Instagram cu o postare îngrijorătoare. Pentru că este activă pe rețelele sociale, prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani nu a ezitat să dea vestea că se află pe patul de spital.

Deși este foarte discretă când vine vorba de viața personală, vedeta nu a putut ascunde faptul că trebuie să treacă printr-o operație. Vestea a fost dată chiar de superba brunetă înainte de intervenția chirurgicală.

Ce dezvăluiri a făcut Ramona Olaru de pe patul de spital

Prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani nu a vrut să ofere prea multe informații despre operația prin care urmează să treacă, însă a dezvăluit că are o energie pozitivă și multă încredere în medicii care o supraveghează.

Până și doctorii au fost luați prin surprindere de optimismul ei. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ramona Olaru este mereu cu zâmbetul pe buze și încearcă să vadă cea mai bună parte a situațiilor.

„Mai am puțin de așteptat. Mi-a luat tensiunea și mi-a zis: «Nici nu ziceți că intrați în operație, n-aveți niciun stres, doamnă». Zic: «Bineînțeles că nu, dacă sunt aici unde trebuie»”, a povestit vedeta printr-un InstaStory.

Chiar dacă urma să treacă printr-o intervenție chirurgicală, prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani nu și-a pierdut simțul umorului. Aceasta a făcut câteva glume pe seama pijamalelor sale din spital.

„Mai aștept 30 de minute și mă duc să dorm bine. Nu m-au lăsat să îmi iau pijamalele mele sexy în sala de operații, dar o iau când mă întorc”, a mai dezvăluit Ramona Olaru în mediul online.

Vedeta nu a vorbit prea mult despre procedura la care a apelat, însă fanii așteaptă cu nerăbdare ca aceasta să aducă noi vești despre starea ei de sănătate.

Are sau nu Ramona Olaru operații estetice

În urmă cu ceva timp, Ramona Olaru a decis să dea cărțile pe față în privința operațiilor estetice. Prezentatoarea TV a explicat că nu și-a făcut nicio modificare la nivelul feței, ci a apelat doar la un implant mamar.

„Nu am operații estetice! Bine, am la bust, dar nici aici nu sunt…La față sigur nu! Nasul natural, obrajii naturali, buze nu am, le colorez și atât! Știu să mă machiez!”, a mărturisit vedeta în urmă cu aproximativ trei ani, potrivit ego.ro.