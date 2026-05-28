Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ramona Olaru a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a dezvăluit de pe patul de spital, înainte de operație

Ramona Olaru a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a dezvăluit de pe patul de spital, înainte de operație

Ramona Olaru și-a îngrijorat prietenii din mediul online după ce s-a filmat pe patul de spital. Vedeta și-a anunțat fanii că urmează să treacă printr-o operație, însă nu a oferit mai multe detalii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 15:03 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 15:57
Galerie
Ramona Olaru și-a îngrijorat prietenii din mediul online după ce s-a filmat pe patul de spital. | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ramona Olaru a atras atenția urmăritorilor săi de pe Instagram cu o postare îngrijorătoare. Pentru că este activă pe rețelele sociale, prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani nu a ezitat să dea vestea că se află pe patul de spital.

Deși este foarte discretă când vine vorba de viața personală, vedeta nu a putut ascunde faptul că trebuie să treacă printr-o operație. Vestea a fost dată chiar de superba brunetă înainte de intervenția chirurgicală.

Ce dezvăluiri a făcut Ramona Olaru de pe patul de spital

Prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani nu a vrut să ofere prea multe informații despre operația prin care urmează să treacă, însă a dezvăluit că are o energie pozitivă și multă încredere în medicii care o supraveghează.

Articolul continuă după reclamă

Până și doctorii au fost luați prin surprindere de optimismul ei. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ramona Olaru este mereu cu zâmbetul pe buze și încearcă să vadă cea mai bună parte a situațiilor.

„Mai am puțin de așteptat. Mi-a luat tensiunea și mi-a zis: «Nici nu ziceți că intrați în operație, n-aveți niciun stres, doamnă». Zic: «Bineînțeles că nu, dacă sunt aici unde trebuie»”, a povestit vedeta printr-un InstaStory.

Citește și: Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”

Chiar dacă urma să treacă printr-o intervenție chirurgicală, prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani nu și-a pierdut simțul umorului. Aceasta a făcut câteva glume pe seama pijamalelor sale din spital.

„Mai aștept 30 de minute și mă duc să dorm bine. Nu m-au lăsat să îmi iau pijamalele mele sexy în sala de operații, dar o iau când mă întorc”, a mai dezvăluit Ramona Olaru în mediul online.

Vedeta nu a vorbit prea mult despre procedura la care a apelat, însă fanii așteaptă cu nerăbdare ca aceasta să aducă noi vești despre starea ei de sănătate.

Are sau nu Ramona Olaru operații estetice

În urmă cu ceva timp, Ramona Olaru a decis să dea cărțile pe față în privința operațiilor estetice. Prezentatoarea TV a explicat că nu și-a făcut nicio modificare la nivelul feței, ci a apelat doar la un implant mamar.

Citește și: Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis

Colaj cu Ramona Olaru în două ipostaze diferite
+6
Mai multe fotografii

„Nu am operații estetice! Bine, am la bust, dar nici aici nu sunt…La față sigur nu! Nasul natural, obrajii naturali, buze nu am, le colorez și atât! Știu să mă machiez!”, a mărturisit vedeta în urmă cu aproximativ trei ani, potrivit ego.ro.

Cum arată casa de 25.000 de euro a lui Puya. Imagini cu locuința artistului. Ce a dezvăluit despre proiectul său...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce dobândă îi plătea Gigi Becali lui Sile Cămătaru. “Când îi dădea înapoi, banii veneau mototoliți, rupți, unii falși!” Ce dobândă îi plătea Gigi Becali lui Sile Cămătaru. &#8220;Când îi dădea înapoi, banii veneau mototoliți, rupți, unii falși!&#8221;
Observatornews.ro Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
Antena 3 „Felicitări, România”. Mesajul Comisiei Europene după ce un castel din țara noastră a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu „Felicitări, România”. Mesajul Comisiei Europene după ce un castel din țara noastră a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu
SpyNews A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc
Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Bernadette Szocs și Mihaela Cambei, revoltate de nepăsarea statului. „De doi ani nu am primit nicio premiere”
Bernadette Szocs și Mihaela Cambei, revoltate de nepăsarea statului. „De doi ani nu am primit nicio premiere”
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Baroneasa Nicoleta Scarlat și Lordul Răzvan Vasile s-au căsătorit la Palatul Știrbey. Ce ținută a purtat mireasa la nuntă
Baroneasa Nicoleta Scarlat și Lordul Răzvan Vasile s-au căsătorit la Palatul Știrbey. Ce ținută a purtat...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x