Ce momente de groază au trăit Adrian Minune și soția lui în primul lor apartament. Ce au povestit despre locuința bântuită

Adrian Minune și soția lui, Cati Simionescu, au trăit momente de groază într-un apartament pe care l-au cumpărat în urmă cu mulți ani. Cântărețul e manele a dezvăluit că locuința ar fi fost bântuită.

Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 16:23 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 17:37
Adrian Minune și soția lui, Cati Simionescu, au trăit momente de groază într-un apartament pe care l-au cumpărat în urmă cu mulți ani. | Capturi YouTube
De curând, Adrian Minune și soția lui au povestit despre o situație mai puțin știută din viața lor. În urmă cu mulți ani, aceștia au locuit într-un apartament bântuit. Artistul și Cati Simionescu erau la început de drum pe atunci și nu aveau niciun copil.

Pe canalul de YouTube al lui Selly, partenera cântărețului de manele a vorbit despre experiențele de coșmar pe care le-a avut în apartamentul din Pantelimon. Se pare că în casa respectivă s-a sinucis un om, iar energiile negative din locuință erau simțite doar de Cati Simionescu și soacra ei.

„Ne-am strâns niște bani și ne-am luat o căsuță. Acolo aveam stafii și am dat-o pe un telefon”, a dezvăluit Adrian Minune.

„Eu îi spuneam tot timpul, iar el nu mă credea deloc. Nu că nu mi-a plăcut casa, dar doar eu vedeam acele fantome în casă. La un moment dat a venit și soacră-mea și a văzut și ea.”, a mai adăugat soția artistului.

„Am stat acolo ceva timp până când a venit tatăl ei din morți și i-a zis: «eu am venit să vă salvez de aici pentru că este un suflet în casă care nu a trecut dincolo și este foarte gelos pe voi. Drept dovadă o să trag pătura după el și o să fie jos». Atunci s-a trezit Cati. Casa era în Pantelimon”, a zis Adrian Minune.

Prin ce a putut să treacă Cati Simionescu în apartamentul bântuit din Pantelimon. Pentru ce l-a dat la schimb Adrian Minune

Cati Simionescu a trăit clipe de groază atunci când a început să vadă lucruri ciudate. Deși stătea la etaj, soția lui Adi Minune a încremenit de frică după ce i s-au arătat la geam copii care râdeau.

„Tatăl fetei care ne-a vândut nouă apartamentul s-a spânzurat în acea casă. L-au găsit spânzurat de lustră. Eu vedeam lucruri care nu erau ok. Noi locuiam la etajul trei și vedeam copii la geam, care râdeau la mine. La un moment dat, la ora 1 noaptea, a bătut o persoană la ușă. Am deschis, l-am văzut și când am intrat în casă să-l sunt pentru că voia să discute cu el nu mai era nimeni în ușă.

A dispărut! Asta poate să confirme soacră-mea pentru că era cu mine. Țin minte și cum arăta, și cu ce era îmbrăcat. Am ieșit în stradă în noapte și nu era nimeni. M-am speriat, am urcat și l-am sunat pe el.”, a mai povestit Cati Simionescu.

Cei doi nu au stat prea mult pe gânduri și s-au mutat direct la Ștefănești. Mai mult, Adrian Minune a dat apartamentul bântuit pe un telefon.

„Nu am vândut-o! Am ieșit pe stradă, era unul cu un telefon în mână. I-am zis «Dă-mi mie telefonul, iar eu îți dau o casă». După mulți ani, el s-a întâlnit cu soțul fetei care mi-a vândut casa, iar el l-a întrebat «Tu n-ai văzut strigoi?». Abia atunci a crezut tot ce i-am spus eu. Ei de asta au vândut casa pentru că vedea el niște chestii acolo”, au mai dezvăluit artistul și soția lui.

