Neînțelegerile dintre modelul Raluca Podea și Brigitte Pastramă continuă, astfel că soția lui Florin Pastramă a fost chemată la tribunal.

Raluca Podea a făcut recurs la sentința dată de judecători. Iată ce s-a întâmplat cu ele două vedete de la noi!

Brigitte Pastramă chemată, din nou, în instanță. Ce mesaj a trimis soția lui Florin Pastramă tocmai din Dubai

Procesul durează de doi ani, după ce modelul a dat-o în judecată pe Brigitte pentru defăimare în spațiul public, cerând astfel daune morale în valoare de 10.000 de lei. La rândul său, soția omului de afaceri Pastramă a dat-o și ea în judecată, cerând aceleași daune morale.

Totodată, anul trecut, Tribunalul București a decis că cele două femei nu au nimic de achitat una celeilalte, însă blondina nu s-a mulțumit cu atât.

Cele două trebuiau să se întâlnească pe data de 12 septembrie, la tribunal, la inițiativa Ralucăi Podea, însă bruneta din Dubai nu s-a prezentat.

„Unu la mână, eu nu mai locuiesc de un an în România. Doi la mână, e un recurs împotriva unei sentințe, nu un proces împotriva mea. Nu am de ce să fiu acolo, deoarece eu am o viață fără astfel de răutăți, aici”, a declarat Brigitte Pastramă, în exclusivitate pentru Click!.

Brigitte și Florin Pastramă s-au stabilit în Dubai, unde și-au cumpărat o locuință de lux.

Casa cumpărată de Brigitte Pastramă a costat în jur de 400.000 de euro și a fost cumpărată cu banii jos, potrivit Click.ro. Aceasta ar fi situată într-o zonă centrală, iar cei doi soți lucrează intens în procesul de amenajare.

Brigitte Pastramă și Florin lucrează intens la finisaje și design-ul casei unde vor să se și mute, aceasta luându-și și rezidența acolo.

„Mulțumesc Domnului că mi-a asculat rugăciunile și, după șase luni de plâns, intru acum în casa mea. E aproape gata! Mai este însă de lucru. Eu sunt ocupată cu renovarea de dimineața și până noaptea la ora 22, în fiecare zi.

După 10-15 august vin în România, sper să terminăm până atunci”, spunea Bigitte Pastramă, acum ceva timp, pentru sursa citată.

