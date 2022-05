Britney Spears trece prin momente dificile. Artista a anunțat că a pierdut sarcina, la o lună după ce a anunțat că va deveni mamă

Britney Spears, care a anunțat în urmă cu aproximativ o lună că va deveni mamă pentru a treia oară, trece prin momente sfâșietoare, după ce a pierdut sarcina.

Cântăreață a postat un mesaj emoționant pe contul de Instagram în care anunța că ea și logodnicul ei Sam Asghari au pierdut copilul minune pe care urmau să îl aibă.

Britney Spears, mesaj sfâșietor după ce a suferit un avort spontan

Frumoasa artistă a anunțat că va deveni din nou mămică în urmă cu aproximativ o lună, la 7 luni după ce scăpase de sub tutela tatălui ei. Se pare că drama prin care a trecut în ultimii ani din cauza tatălui ei și-a pus amprenta și asupra sănătății sale și nu a putut ține sarcina.

Britney, în vârstă de 40 ani, are doi copii adolescenți, dar a zis că își dorea din suflet să poată construi o familie alături de logodnicul ei, antrenorul Sam Asghari. Cei doi își doreau foarte tare să devină părinți. Britney are doi fii, dintr-o relație anterioară, pe Sean Federline, în vârstă de 16 ani, și pe Jayden James Federline, în vârstă de 15 ani.

"Cu cea mai profundă tristeţe a noastră trebuie să anunţăm că ne-am pierdut copilul minune la începutul sarcinii. Acesta este o perioadă devastatoare pentru orice părinte. Poate că ar fi trebuit să aşteptăm să anunţăm până am ajuns mai departe, totuşi, am fost prea încântaţi să împărtăşim vestea bună. Dragostea noastră este puterea noastră. Vom continua să încercăm să ne extindem frumoasa familie”, a scris artista pe Instagram.

Britney Spears își dorea de foarte mult timp să devină mamă din nou, dar acest lucru îi era imposibil din cauza tutelei tatălui său, care i-a impus să poarte sterilet. Vedeta voia să reunțe la această metodă contraceptivă pentru a face un copil cu Sam.

Iubitul ei, Sam, i-a transmis într-un comentariu că vor avea un miracol în curând, sperând să devină părinți în viitorul apropiat.

Cum anunțase Britney Spears că va deveni mamă pentru a treia oară

Vedeta a povestit că se afla în vacanță când și-a dat seama că burtica ei a început să crească, așa că a făcut un test de sarcină care a ieșit pozitiv. Astfel, artista și actorul Sam Asghari, în vârstă de 28 de ani aveau să devină părinți.

Britney Spears a luat decizia de a nu mai ieși foarte mult din casă pentru a nu le da paparazzilor prilejul să o fotografieze cu burtica de gravidă. Totodată, artista a luat hotărârea de a face yoga pe parcursul sarcinii, pentru a preveni depresia prenatală pe care a mai avut-o în trecut.

„Nu voi mai ieși atât de mult din casă din cauza paparazzilor. E greu, pentru că atunci când am mai fost însărcinată, am avut depresie prenatală, e absolut oribil. Femeile nu prea vorbeau despre asta pe atunci.. Acum nu mai e așa, ii mulțumesc lui Iisus. De data asta am de gând să fac multă yoga, chiar și în fiecare zi!”, a scris artista pe contul său de Instagram.

