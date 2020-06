Laurette este în stare de șoc! Bunicul vedetei a ieșit din spital plin de vânătăi: "Mi-e scârbă de sistemul medical românesc" | FOTO

Potrivit mărturisirilor lui Laurette, bunicul său a fost transportat Spitalul Județean de Urgență din Brăila după ce a suferit un preinfarct în urmă cu câteva zile. Bătrânul a fost ieri externat, iar nepoata sa este nemulțumită de felul în care acesta a fost tratat cât timp a stat internat.

“Bunicul meu!!! Atasez aceste poze sa vedeți in ce tara trăim si in ce hal a fost externat dupa 10 zile de spitalizare in Braila, la spitalul județean. Săptămâna trecută, am fost in vizita la bunicul meu care a fost luat cu ambulanta acum câteva zile, deoarece a facut un preinfarct, a venit salvarea si l-a dus la spital, a fost internat. Evident ca nimeni din familie nu a fost lăsat sa între sa-l viziteze, mâncarea este dusa bolnavilor ca la porci, paturi de tot rahatul, nu mai vorbim de mâncare si tratament. In ce tara trăim? De ce mai plătim asigurare medicală??

Cum sa externezi un bătrân in halul acesta??? Doamne, Dumnezeule, ce oameni sunteti?? Cum ati putut sa va puteți joc de un bătrân in acest fel??? Mi-e scârbă de sistemul medical romanesc. Care e medicul care și-a bătut joc de bunicul meu in halul acesta?! Ar trebui sa răspundă pentru bătaia asta de joc!! Hal de medici, vai de capul vostru!!! Spital de rahat si medici de tot rasul, va bateți joc de oamenii care stau in fata spitalului. Nu am cuvinte!!! Am rămas efectiv socata cand l-am vazut in starea asta externat. Multumim domnului doctor Nițu de la medicală etajul 4 spitalul județean Braila, unde oamenii sunt tratări ca animalele”, a scris diva pe contul său oficial de Facebook.