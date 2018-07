Cancerul a lovit un mare MUZICIAN! Mesajul disperat pe care îl transmite fanilor: “Mergeţi la medic dacă sunteţi îngrijoraţi pentru sănătatea voastră!”

Starea precară de sanatate l-a obligat pe Elvis Costello să îşi anuleze concertele rămase din turneul European. Decizia a venit după ce a fost supus unei intervenţii chirugicale pentru a-i fi extirpată o tumoare „agresivă”.

„Am fost mai mult decât dornic, însă trebuie să accept că îmi va lua mai mult decât îmi doream să mă recuperez complet”, a declarat el într-un comunicat, citat de BBC.

În vârstă de 63 de ani, Elvis Costello - care a concertat şi la Bucureşti în 2011 - este unul dintre cei mai influenţi şi prolifici artişti care s-au lansat pe scena punk-new wave a anilor 1970. Cel de-al 31-lea album de studio al său urmează să fie lansat în luna octombrie.

În turneul european, Costello mai avea programate şase concerte în Marea Britanie, Croaţia şi Suedia.

„În urmă cu şase săptămâni, doctorul meu m-a sunat şi mi-a spus: ar trebui să începi să joci la Loto. Foarte rar, dacă vreodată, a văzut o atât de mică dar agresivă tumoare malignă care să poată fi învinsă printr-o singură operaţie. Eram fericit şi uşurat că turneul nostru european de vară va putea merge înainte”, a transmis el.

Recuperarea după o astfel de operaţie este de trei - patru săptămâni, în funcţie de tipul de activitate pe care pacientul o face, a mai spus artistul.

El şi-a sfătuit fanii să meargă la medic în cazul în care sunt îngrijoraţi pentru sănătatea lor.

Declan Patrick MacManus, născut pe 25 august 1954, la Londra, cunoscut sub numele de Elvis Costello este cântăreţ, compozitor, producător muzical şi scriitor. A debutat discografic în 1977, cu „My Aim Is True”, bine primit de critici, care a fost urmat de „This Year's Model” (1978) şi „Armed Forces” (1979), de pe care face parte single-ul „Oliver's Army", cel mai bine plasat în topul britanic de specialitate (locul al doilea). Aceste trei discuri au fost incluse în lista Rolling Stone ale celor mai bune 500 albume din toate timpurile. Deţinător al unui premiu Grammy, împreună cu trupa sa, The Attractions, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2003.

De-a lungul carierei sale de peste patru decenii, a colaborat cu nume ca Paul McCartney, Green Day şi Burt Bacharach şi a primit o nominalizare la Oscar pentru „The Scarlet Tide” de pe coloana sonoră a filmului „Cold Mountain” (2003).