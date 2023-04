Când face nuntă Emi de la Noaptea Târziu și cine vor fi nașii. Artistul a cerut-o în căsătorie pe Mădălina la Asia Express

Emi și-a cerut iubita în căsătorie chiar în Asia Express. Când au fost difuzate imaginile în care partenerul lui Cuza i-a făcut o delcarație de dragoste Mădălinei și a cerut-o la TV în căsătorie, acesta a organizat o întâlnire cu prietenii acasă, iar Emi i-a oferit inelul de logodnă iubitei. Momentul extrem de emoționant s-a petrecut la finalul anului 2021. Acum, Emi Popescu și Mădălina sunt în toiul pregătorilor de nuntă. Marele eveniment va avea loc pe 11 iunie 2023, iar nașii vor fi Eliza și Cosmin Natanticu, foștii colegi ai lui Emi de la Asia Express.

Emi și Cuza au fost finaliștii sezonului 4 Asia Express, sezon câștigat de Elwira și Mihai Petre. În cadrul acestui sezon au participat și Cosmin și ELiza Natanticu, iar Mădălina, viitoarea soție a lui Emi, s-a împrietenit rapid cu Lizi, după ce aceștia s-au întors din competiție.

Citește și: De ce a plecat Cuza cu Emi la Asia Express. Care a fost motivul pentru care nu a participat alături de Cucu

Eiza și Cosmin Natanticu vor fi nașii lui Emi d ela Noaaptea Târziu și ai Mădălinei

„Mădălina a avut cu Eliza o conexiune de la început, ea nefiind cu noi în Asia și neștiind ce ne-am hârjonit noi pe-acolo. Și eu când am auzit că trebuie să-i pup mâna lui Natanticu am zis «ce am făcut greșit în viață?!», a povestit Emi pentru Cancan.

Pregătirile pentru nuntă sunt în toi, Mădălina fiind cea care ia majoriatea deciziilor: „Să spunem că 93% din nuntă i se datorează Mădălinei. Eu sunt doar acolo, mă întreabă dacă îmi place, nu pot să-i spun că nu”.

Emi și Mădălina au stabilit deja meniul, dar și artiștii care vor veni și vor cânta la nunta de pe 11 iunie.

„ La muzică populară, ea a ales pentru zona Moldovei, eu zona Olteniei. Doamna Laura Lavric pe partea de muzică populară din Moldova și Valentin Sanfira pentru Oltenia. Mădălina a mai ales un band, Nicoleta Oancea cu trupa. Dar o să cânte și Connect-R”, a povestit Emi pentru sursa menționată anterior.

După ce și-a cerut iubita în căsătorie într-un mod cât se poate de original, Emi, a publicat o delcarație emoționantă pe rețlelel sociale.

„A zis da!! (nu avea încotro). Îți mulțumesc pentru toate momentele în care mi-ai fost alături, tot ce am trăit împreună și pentru toate momentele în care îmi vei fi alături și pentru toate momentele pe care le vom trăi împreună! Chiar dacă nu-s perfect, nici măcar atât de bun, îți mulțumesc pentru tot!! Te iubesc !! ”, a scris Emi pe rețelele sociale, după ce și-a cerut iubita în căsătorie.

Citește și: Te cunosc de undeva! 24 decembrie 2022. Emi și Cuza, transformare emoționantă în Michael Buble și Blake Shelton. Ce au cântat

Clipe tensionate pentru protagoniștii serialului pe care îl îndrăgești. Dă PLAY și vezi episoadele noi în AntenaPLAY!