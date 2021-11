Când va naște Roxana Vancea. Vedeta se pregătește să devină mamă: „Bagajele sunt făcute de o lună”

Roxana Vancea și Dragoș Paiu se află în toiul pregătirilor. Cei doi sunt tot mai nerăbdători să își cunoască pentru prima oară băiețelul. Vedeta se bucură din plin de ultimele momente cu burtica de graviduță și nu a ezitat să ofere câteva informații despre ziua în care își va aduce pe lume copilul.

Deși este și mamă vitregă pentru fiul soțului ei și îl iubește enorm, ea încă nu a simțit cum este să aduci pe lume un copil. Fosta asistentă TV și-a dorit foarte tare să rămână însărcinată, iar experiența pe care o trăiește acum este memorabilă.

Când va naște Roxana Vancea

Roxana Vancea a început numărătoarea inversă. Superba graviduță se află în luna a noua de sarcină și se pregătește să aducă pe lume primul ei copil. Vedeta a vorbit cu nerăbdare despre marele eveniment și cum a descurs sarcină, chiar dacă s-a confruntat cu unele probleme.

„Mă bucur de ultimele momente. Să fiu sinceră, sunt singura din familie care nu are deloc emoții, dar toți mă întreabă când nasc”, a spus Roxana Vancea, la Antena Stars.

De asemenea, fosta asistentă TV a dezvăluit faptul că este posibil să nască oricând la începutul lunii noiembrie, motiv pentru care toată familia este forte atentă și grijulie cu ea. Totodată, aceasta a mai spus că va naște pe cale naturală și că s-a confruntat cu unele probleme în sarcină.

„Toată sarcina am avut un inel care mi-a ținut colul închis, pe care doctorița mi l-a dat jos aseară. Din momentul în care se dă inelul ăla jos pot să nasc oricând. Deci doar aștept. (...) Am înțeles că având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, ceea ce pe mine mă bucură, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital. M-a pus așa pe gânduri, am zis că trebuie să mă mut un pic mai aproape de spital”, a mai adăugat ea.

Roxana Vancea a dezvăluit că și-a făcut bagajul pentru maternitate de o lună: „Bagajul e făcut de vreo lună pentru că la început mi-a spus că nu o să trec de 34 de săptămâni. Apoi a zis că vedem cum îl ducem la 36 de săptămâni, iar faptul că am avut inelul ăla m-a ajutat să ajung până la 38 de săptămâni.”

Cum a reușit Roxana Vancea să își mențină aspectul fizic de invidiat în sarcină

Vedeta a mai public în mediul online poze cu burtica sa de graviduță, iar toți au rămas surprinși de aspectul său fizic impecabil. Roxana Vancea a mărturisit că a avut un „regim” special și a făcut puțin sport.

„Nu am mâncat seara deloc, după ora 18:00 nu am mai mâncat nimic, dar asta pentru că doctorița mi-a recomandat asta. (...) Am avut voie doar să merg și să fac pași. Așa că, în fiecare dimineață am mers câte o oră pe bandă. Alt secret nu am. (...) Pofte n-am avut deloc, însă am renunțat la dulciuri de tot. Am înlocuit dulciurile cu fructele”, a mai spus fosta asistentă TV.