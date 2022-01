Cântăreața Nico s-a reinfectat cu noul coronavirus. Cum se simte artista și ce spune despre acest lucru

Cântăreața Nico este nevoită să stea din nou în izolare, după ce a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.

Nico s-a reinfectat cu noul coronavirus. Cum se simte artista

Nico își petrece timpul în izolare, după ce a fost reinfectată cu noul coronavirus. Aceasta a primit tratamentul de Covid-19 de la medic și spune că se simte destul de bine.

Citește și: Show și așa 2022. Nico a făcut senzație într-o rochie superbă. Artista a cântat cu Stelu Pandelescu și taraful George Pătrașcu

„A fost foarte bine pentru mine, având în vedere că am avut și anul trecut COVID”, a declarat Nico pentru fanatik.ro.

„Eram acasă de o săptămână și ceva. Am avut amețeală, dureri de cap, cam astea au fost simptomele și temperatură într-una din zile. Și dacă am văzut că nu trece, am zis hai să vedem ce e. Mi-am făcut acasă 3 teste, toate negative.

Simțeam, totuși, că ceva nu e în regulă și m-am dus la spitalul din Ploiești, mi-am făcut test PCR și așa am depistat că sunt pozitivă. Acasă toate testele mi-au ieșit negative. În momentul acela am sunat doctorul, mi-a dat tratamentul de COVID și a fost foarte ok.

Primele zile au fost puțin mai grele, dar dup-aia stare de oboseală… A fost mult mai ușor la mine față de anul trecut. Am putut face mâncare. Data trecută, în decembrie 2020, n-am putut să fac nimic, absolut nimic. Am stat numai în pat două săptămâni. A fost mult mai greu. Acum a fost o stare mult mai ușoară”, a declarat artista pentru sursa citată mai sus.

Citește și: Fiica lui Nico și-a serbat ziua de naștere. Ipostaza sexy în care s-a fotografiat Alexandra Matei, cu ocazia aniversării sale

Nico a mai spus: „Eu port mască întotdeauna. Îmbrățișările și toate astea s-au dus, îți e și teamă. Până la urmă trebuie să fii precaut și să ai grijă. În momentul în care te duci undeva, să știi clar cu cine vorbești, dacă e sau nu vaccinat, dacă a trecut prin boală.

Eu sunt și un om mai retras, dar iată că anul ăsta nu m-a ferit. La cât am ieșit eu pe post și la teatru, mi-era și teamă la un moment dat, dar am zis că asta e, până la urmă trebuie s-o facem”, a adăugat Nico.

Nico suferă de o afecțiune de care nimeni nu știa

Nico a povestit la tv despre o boală pe care această o ține sub control fără probleme, dar despre care nimeni nu a știut până acum. Iată că artista a mers la un control specializat pentru a vedea dacă totul este conform planului medical, iar declarațiile sale au explicat tot.

„Am fost să-mi verific picioarele, pentru că eu în fiecare an îmi fac control, de tromboză. Mi-e frică de tromboză, de alte chestii care pot apărea. Am insuficiență venoasă. Și eu și surorile mele avem aceleași lucruri. Nu pot să-ți dau multe amânunte. Circulația perfierică este un pic ”stricată”. Și eu și surorile mele avem, sunt foarte bine.

Este inestetic, dureri nu am. Sunt vasele superficiale, se văd. Dureri nu am deloc, dar este inestetic. Sunt vasele superficiale ieșite un pic, se văd. Nu varice, sunt vase superficiale, eu am doar vasele rosii care ies la suprafață, se văd prin piele. E inestetic atât, este o boală moștenită, trebuie cotnrolate. Ciorapii compresivi mă ajută, dar pe căldura asta e foarte greu. Și mai iau și medicament”, au fost declarațiile artistei Nico.

Vedeta a explicat că nu îi creează deloc dureri și o poate ține sub control, însă arată inestetic.

Serialul-fenomen Dragostea Plutește în Aer e acum în AntenaPLAY ▶ Vezi cele mai noi episoade AICI