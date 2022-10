Care a fost motivul nebănuit pentru care Carmen de la Sălciua nu a mai făcut petrecere de nuntă. Cântăreața a dat totul din casă

Carmen de la Sălciua a surprins pe toată lumea cu evenimentele din viața ei. Aceasta a mărturisit că nu și-a dorit petrecere de nuntă pentru că ea nu consideră că taina căsătoriei trebuie împărtășită cu mai mulți oameni.

Carmen de la Sălciua a dezvăluit faptul că nu și-a dorit petrecere de nuntă pentru că nu simțea nevoia de a fi alături de mulți oameni

Carmen de la Sălciua a oferit detalii neașteptate despre acest subiect. Cântăreața a făcut nunta de curând cu bărbatul visurilor ei.

”Nunta a fost un eveniment intim, foarte intim. Am ales să fim doar noi, naşii şi Dumnezeu şi de asta nu am făcut niciun fel de declaraţii şi niciun fel de tăvălug asupra acestui subiect pentru că în urma pelerinajului din Muntele Athos, mi-am dat seama că până la urmă, taina căsătoriei este o taină şi nu trebuie neapărat să o împarţi cu cineva, cel puţin, nu slujba religioasă.”, a declarat Carmen de la Sălciua.

Iată ce declarații a mai fâcut cântăreața:

”Noi, iniţial, ne doream să fie toate deodată, să fie şi o petrecere, dar m-am răzgândit după ce am venit de la pelerinajul de pe Muntele Athos. Mi-am dat că, de fapt, nu are rost să mai stau în păcat şi să mai amân treaba sta pentru că oricum ne-o doream amândoi şi de ce să mai aşteptăm? Ne dorim amândoi o familie, ne dorim copii.(...) Nu poţi să plănuieşti aşa ceva, doar că încercăm. Încercăm să facem copii. Cred că este cea mai mare binecuvântare pe care ţi-o poate dărui Dumnezeu şi cred că este şi momentul. Ba chiar, poate, este şi cam târziu pentru că eu deja am 34 de ani. Este momentul să trec şi la etapa asta, dacă Dumnezeu vrea.”, a mai spus Carmen de la Sălciua pentru spynews.ro.

Carmen de la Sălciua își dorește să-și dea fosta soacră în judecată

Carmen de la Sălciua a declarat pentru Antena Stars că este dispusă să acționeze pe cale legală, după ce mama lui Culiță Sterp, fostul ei soț, a făcut afirmații „defăimătoare” despre ea. Mama Geta a declarat recent că artista i-ar fi fost infidelă soțului ei. Totodată, mama lui Culiță Sterp a spus că în treeut Carmen de la Sălciua a încerat să le facă celebre și pe mama și sora ei.

„Am vorbit despre fosta mea soacră. Eu, în general, nu prea vorbesc despre ei, pentru că nu am de ce. Este un subiect trecut, paradiscutat și s-a consumat foarte multă cerneală pe subiectul acesta. Nu merită să vorbesc, să dau o declarație defăimătoare, pentru că nu am de ce să defăimez pe nimeni”, a mărturisit cântăreața, otrivit spynews.ro.

