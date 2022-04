Care este legătura neștiută dintre Theo Rose și iubitul Ginei Pistol, Smiley. Cum s-au cunoscut cei doi

Theo Rose se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală și cu o voce senzațională, însă foarte puțini sunt cei care știu cât de greu i-a fost artistei să se lanseze într-un astfel de domeniu.

Tânăra a povestit în cadrul podcast-ului „Aproximativ Discuții” cu Gojira detalii despre drumul său către o carieră memorabilă. Cântăreața a dezvăluit că a primit ajutorul din partea foarte multor persoane pentru a se lansa în muzică, printre acestea se numără și iubitul Ginei Pistol.

Care este legătura dintre Theo Rose și Smiley

Theo Rose l-a cunoscut pe iubitul Ginei Pistol atunci când a luat decizia de a semna un contract cu casa de producție pe care o deține artistul. Tânăra a pășit pragul studioului cu foarte multe planuri de viitor, însă Smiley nu a putut să o ajute în ceea ce privește lansarea primelor sale melodii.

„Mi s-a spus așa: „Dacă vii aici, la noi, un an de zile nu ai cum să lansezi nimic”, după ce eu fiersesem că nu mai aveam ceva scos de mult timp. N-am cum să scot un an de zile, am zis ok, da, bine, măcar lucrez în timpul ăsta, câștig pe altă parte. Problema n-a fost atunci, problema a fost la final de tot.

După ce m-am deschis, le-am zis sincer în ce perioadă mă aflu și ce simt eu, în legătură cu cariera mea și cu ce vreau eu să urmeze în continuare pentru mine și de ce m-am mai lovit înainte.

Și când am ieșit afară, m-a bătut așa pe umeri și mi-a zis: „Te primim”. Din start la mine s-a decuplat treaba. Păi cum mă primiți, că dacă m-ați chemat normal ar fi să zică „Da, hai să lucrăm”, dar exprimarea a fost „Te primim” și am zis bine, hai că ne auzim și nu ne-am mai auzit”, a explicat Theo Rose în podcast.

Cât trebuie să plătească cei care o vor pe Theo Rose la evenimentele lor

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Theo Rose a cucerit inimile românilor cu vocea sa memorabilă, care se poate adapta la orice stil muzical. Pentru că are un talent spectaculos, invitațiile la evenimente nu întârzie să apară.

Un lucru este evident, cei care și-o doresc pe artistă la petrecerile de botez sau de nuntă trebuie să scoată din buzunar sume uriașe de mii de euro. Pentru o cântare de aproximativ 45 minute, Theo Rose cere 4.000 de euro.

De cele mai multe ori, artista nu merge singură la evenimente, ci însoțită de alți colegi de-ai săi precum Bogdan de la Ploiești. Ce doi au încântat mii de fani cu piesele lor în cadrul petrecerilor la care au fost invitați împreună.

“Când am cântat manele, a fost pentru prima dată când au aruncat cu bani pe mine. Prima dată am cântat o manea cu Jean de la Craiova, apoi cu Florin Salam, Bogdan de la Ploiești, cu care m-au și cuplat, și cu Jador. Pe mine nu mă deranjează să cânt manele. Știu că m-a judecat multă lume. Dar s-au mai schimbat gusturile noii generații acum”, a declarat Theo Rose, potivit cancan.ro.

