Care este numele întreg al Gabrielei Cristea. Puțini știu că prezentatoarea mai are un preume inedit

Este un detaliu mai puțin știut din viața Gabrielei Cristea, pentru că vedeta nu se prezintă și cu primul ei prenume.

Prezentatoarea TV se numește Doina Gabriela, Doina fiind primul prenume din buletin.

Recent, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au împlinit 8 ani de la cununie, moement în care, prezentatoarea a răspuns „Da”, la întrebarea „Cetățeană Cristea Doina Gabriela, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Clonda Octavian?”.

„Prima zi cea mai fericita din viata noastra de familie…acum 8 ani!”, a scris artistul Tavi Clonda, în ziua aniversării.

Citește și: Ce relație are Gabriela Cristea cu familia sa. Cum a răspuns când a fost întrebată de tatăl său

Care este primul prenume al Gabrielei Cristea. Puțini știu cum o cheamă, de fapt, pe prezentatorea de le Mireasa: Capriciile Iubirii

Gabriela Cristea a povestit în trecut că a ales să se prezinte cu cel de-al doilea ei prenume, deoarece consideră că „Doina” nu i se potrivește.

„Doina este primul meu nume. Gabriela e al doilea și așa mi se spune. Nu mi s-a potrivit, nu știu”, spunea prezentatoarea în urmă cu ceva timp.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Gabriela (48 ani) și Tavi (43 ani) formează o familie de mult timp și se mândresc cu ceea ce au reușit să clădească în anii de căsnicie. Cei doi se bucură de fiicele lor Victoria și Iris, care explorează tot felul de activități cum ar fi cântatul, alături de mama lor în prezent.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor să își vândă casa. Vedetele au cheltuit 200.000 de euro pe "cuibul" luxos

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început construcția vilei din Corbeanca pe vremea când nici nu erau căsătoriți și au investit 200.000 de mii de euro pentru o locuință luxoasă unde stau acum cu fetițelle lor. Gabriela și Tavi au muncit mult pentru căminul lor spațios, iar fetițele se pot bucura de o locuință mare și primitoare.

Deși au o casă spectaculoasă și au muncit enorm pentru a-și vedea visul cu ochii, Gabriela Cristea și Tavi Clonda iau în considerare și posibilitatea de a o vinde. Prezentatoarea emisiunii de la Antena Stras Mireasa - Capriciile iubirii a spus pentru Viva.ro: ”Da, am făcut cam toate lucrurile pe care ar trebui să le bifeze fiecare dintre noi într-o viață, dar eu cred că nu scrie nicăieri că trebuie să faci doar câte una din fiecare.

Am plantat mulți copaci la viața mea, am făcut doi copii și mă opresc aici, dar atunci când vine vorba despre casă, într-adevăr, e una dintre cele mai mari realizări ale noastre ca familie și pentru mine în plan personal, dar, ce crezi?, chiar acum suntem la niște discuții, că am vrea să vindem casa și să ne facem alta. (râde)”, a povestit prezentatoarea TV.

Ea a mai spus: ”Este o mare realizare, doar că, odată cu trecerea timpului, și tu evoluezi ca om și-ți dorești alte lucruri. Este o discuție în sensul ăsta și poate la anul, în primăvară, o să scoatem casa la vânzare și o să bifăm a doua construcție, pentru că nu o să cumpărăm o casă de-a gata, ci o să ne facem altă casă, dacă va fi să ni se împlinească acest plan.

Avem multe realizări în viață, suntem pe plus în viața asta, dar, în același timp, nu trebuie să te oprești niciodată după ce spui că ți-ai atins unul dintre visuri. Visurile sunt făcute să fie trăite și cred că în fiecare zi ar trebui să ne clădim visuri, asta ca să ne țină în priză și să ne facă activi, pentru că pe mine activitatea mă ține în priză și mă face fericită.”, a mai spus Gabriela Cristea.

Citește și: Gabriela Cristea, mai sexy ca niciodată. Cum arată picioarele ei în fustă mini după ce a slăbit peste 25 kilograme

Un nou episod de terapie prin comedie e acum disponibil în AntenaPLAY!