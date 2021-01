Care este povestea numelui "Hâț". Cum a ajuns Dorian Popa să-și înlocuiască unul dintre prenume pentru un pseudonim

Însă schimbarea prenumelui nu se face aşa, cu una cu două. Trebuie parcurs un lung şi anevoios drum birocratic: "Am fost și la Monitorul Oficial unde mi-am depus "doleanţa"", spune vedetă.

"Trebuie să îmi fac un dosărel în care o să anexez câteva articole de presă, de ştiri, poate şi acesta, care relevă faptul că populaţia, oamenii, românii mă ştiu de Hâţ. Şi că mi s-au mai adresat cu Hâţule şi cu Hâţ Johnule", mai adaugă acesta.

"Dosarul ajunge, pe rând, la Primărie, la Consiliul Judeţean şi în cele din urmă la Prefectură. Va trebui să îmi schimb efectiv toate actele. Tot ce există cu Dorian Laurenţiu Popa, pentru că altfel risc să am şi probleme", spune Dorian Popa pentru Observator.

Care e povestea cuvântului care a devenit un veritabil brand?

"Interjectia Haţ, nu Hâţ, este una extrem de veche folosită. Îmi amintesc eu cu drag de părinţii noştri atunci când se uitau la fotbal şi spuneau: "Haţ, i-a luat mingea! Haţ, i-a furat pasa". Şi tot aşa. Probabil era întipărit în subconştientul meu", spune vedeta.

În exclusivitate pentru Observator, Dorian a dezvăluit şi cu ce altă grozăvie va lăsa mască publicul.

"Toata ideea mi-a venit de la subscriberii mei la fel de nebunatici ca mine, si de creativi, si de inventivi.

Implică o transformare fizica a mea destul de serioasă, la modul că este posibil să fie nevoie şi de medici. Vă mai pot spune că urmează şi un tatuaj, care este la pachet cu schimbarea de nume", spune vedeta.

"Expresia hâț am alaturat-o Jonului, care John e iarasi un apelativ extrem de controversat, pe care l-am auzit eu de la colegul Connect-r mai demult. Avea el un promo de la o televiziune muzicala in care spunea nu e hatz johnule, e hatz", spune Dorian.

Dorian Popa este urmărit de peste două milioane de tineri pe platformele sociale.

"Mi-au scris atunci cand ii anuntam ca pentru a sarbatori 4 ani de Youtube si reusita atingerii a doua milioane de subscriberi, in doar 4 ani de zile, imi voi face un tatuaj prin care voi marca mai multe lucruri, asa cum mi-am mai facut un tatuaj prin care am marcat aparitia mea in aceasta lume a showbiz-ului, acum 10 ani de zile", spune Dorian Popa.