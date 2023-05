Care este starea de sănătate a gemenilor născuți prematur ai Ramonei Păuleanu. Prezentatoarea tv, cerută în căsătorie de curând

Ramona Păuleanu și-a deschis inima și a vorbit despre problemele de sănătate pe care fiul ei născut prematur le are în prezent. Acesta trebuie să treacă printr-o operație care îl va ajuta în progresul său medical.

Ramona Păuleanu a vorbit despre situația medicală a fiului ei născut prematur, Luca. Cum se simte micuțul în prezent

Ramona Păuleanu a fost întrebată într-un interviu despre starea de sănăntate a gemenilor ei născuți prematur în 2021. Iată cum se simte micuțul Luca și prin ce intervenție medicală este nevoit să treacă:

Citește și: Ramona Păuleanu, prezentatoarea rubricii meteo Observator, cerută în căsătorie de avocatul Adrian Cuculis. Au împreună doi copii

„Luca și Alexandra au împlinit 2 ani cu o zi înainte de Paște, ocazie cu care le-am luat și moțul. Nu am făcut-o la un an, cum se obișnuiește, pentru că Luca, ieșit din spital la acea vreme de nici 4 luni, nu avea păr suficient din care să tăiem, din cauza suferinței îndelungate. A recuperat însă de atunci, și acum am putut face și acest ritual frumos.

Luca mai are sensibilități respiratorii la răceli, așa că trebuie să avem o grijă sporită când vedem că ia vreun virus. Însă, în rest, nu dă motive de îngrijorare. Vorbește mai mult decât soră-sa, imită tot ce spui, e foarte dornic să învețe și este ascultător. Alexandra este mai neastâmpărată, mai răsfățată, că e fetiță, dar amândoi se încadrează în tipic, nimic ieșit din normal.

Luca va mai trece printr-o intervenție chirurgicală la ochi, toată suferința i-a afectat vederea și poziția ochilor, o să încercăm să reparăm chirurgical, la sfârșitul lunii mai, strabismul”, a spus ea pentru viva.ro.

Prezentatoarea rubricii meteo de la Observator, Ramona Păuleanu, a fost cerută în căsătorie la tv și a dezvăluit detalii despre acest gest frumos. Adrian Cuculis a surprins-o în cel mai plăcut mod posibil. Aceștia au doi copii și o relație de mai mulți ani, însă nu devenit soț și soție.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prezentatoarea rubricii meteo de la Observator a fost cerută în căsătorie de către avocatul Adrian Cuculis. Ce a răspuns Ramona Păuleanu

Cei doi au avut parte de momente dificle, în primăvara anului 2021, atunci când s-au născut gemenii lor. Băiețelul celor doi a fost internat luni bune din cauza unei infecţii intraspitalicești, potrivit observatornews.ro. Acum, pare că lucrurile s-au liniștit în familia lor și urmează petrecerile.

La un an după botezul de basm al gemenilor Alexandra și Luca au bifat și petrecerea de moț. Luca a ales de pe tradiționala tavă care se spune că prevestește viitorul copiilor un stetoscop, iar Alexandra o mașinuță, o pensulă și o mașinuță.

Cu toții ne-am întrebat când va urma o nuntă între Ramona Păuleanu și Adrian Cuculis. Andreea Țopan, Olivia Păunescu și Valentin Butnaru, prezentatorii Observator 12, au luat-o la întrebări în direct pe colega lor, Ramona, după ce au intrat în posesia unor imagini în care iubitul aceasteia o cere în căsătorie.

„Oare sunt avertizări cu coduri de nuntă?”, o întreabă unul dintre prezentatori.

„Am fost cerută în căsătorie. Omul se mai păcălește. Eu sunt precum vremea zilele acestea, instabilă, frumoasă dimineața și mai nebună spre seară. A fost mai de dimineață momentul, nu pot să spun ce am răspuns. O să vezi”, răspunde Ramona Păuleanu cu sinceritate.

Doina Teodoru, Irena Boclincă, Angel Popescu și Ionuț Rusu în ediția specială iUmor ▶ Vezi acum, în AntenaPLAY