Care este starea de sănătate a lui Armin Nicoară după ce a ajuns de urgență la spital. Ce i-au spus medicii despre situația sa

Armin Nicoară a vorbit deschis despre situația sa medicală, despre care spune că nu este întocmai bună, ba mai mult de atât, acesta confirmă faptul că starea sa nu s-a ameliorat complet, ci că așteaptă să se vindece complet.

Armin Nicoară, despre starea sa de sănătate. Cum se simte artistul și ce declarații a făcut

Armin Nicoară are o prioadă mai grea din punctul de vedere a sănătății. Deși pare că se simte mai bine, acesta spune că nu este complet refăcut.

„Mi s-a spus să stau în casă pentru că în aer este o viroză mai gravă și un nisip saharian. Medicii mi-au spus că nu mai am voie să fac efortul de a sufla. Pe fond de oboseală m-am îmbolnăvit foarte tare. Am avut febră 40, am picat la pat acum zece zile. Nici acum nu sunt refăcut complet, am făcut până acum perfuzii cu antibiotic, dar din cauză că nu am mai rezistat să stau cu perfuziile în mână, am oprit tratamentul”, a mărturist Armin Nicoară, în cadrul emisiunii Star News, potrivit spynews.ro.

Iată ce mai trebuie să facă artistul pentru a se simți mai bine:

„Acum mai trebuie să continui cu antibiotic oral. Nu sunt refăcut complet, nu am voie să fac efort fizic. Am fost la un control de plămâni, cei de la spital mi-au spus că în jur de o săptămână jumate să încerc să nu cânt absolut deloc. Mi s-a spus să stau în casă pentru că în aer este o viroză mai gravă și un nisip saharian, iar asta ar putea să afecteze un pic mai mult problema pe care o am eu acum”, a adăugat artistul.

Armin Nicoară și Claudia Puican au aflat că nu pot avea copii

Armin Nicoară și Claudia Puican au aflat de curând că nu pot face copii, iar vizita la un medic specialist le-a mai adus puțină speranță. În cadrul întâlnirii lor cu doctorul, Claudia Puican nu și-a putut stăpâni emoțiile și suferința și a izbucnit în lacrimi.

Armin Nicoară și Claudia Puican poartă în inimile lor o suferință de nedescris de când au aflat că nu pot avea copii atât de ușor. Cei doi se străduiesc de mai multă vreme, însă analizeze pe care le-au făcut au clarificat motivul pentru care aceștia nu au reușit până la momentul de față să realizeze acest lucru.

Iată că problema ar fi la Armin Nicoară, care ar produce spermatozoizi imobili, lucru care nu poate duce la sarcină pentru iubita lui, Claudia Puican. În cabinetul medicului, artista a izbuncit în lacrimi, din cauza emoțiilor și a suferinței pe care o poartă în inima ei. Cei doi își doresc ca din rodul iubirii lor să iasă un copil și vor face tot de le stă în putință pentru a reuși acest lucru.

Medicul le-a oferit două soluții care i-ar putea ajuta în acest traseu. „Am făcut câteva analize la Timișoară și am zis să vă arăt. Ne dorim din tot sufletul să avem un copil. La Armin este o mica problema, el având diabet de la vârsta de 15 ani, ma gândesc ca de aici este problema”, spune Claudia, întinzându-i medicului telefonul mobil pe care aceasta avea fișa de analize.

„La mine este o mică problemă pentru că nu țin un regim alimentar prea ok. Noi ne ocupăm cu muzica amândoi și avem un stil de viață mai agitat”, spune și Armin Nicoară.

„Îmi este frică un pic, având un program atât de dezordonat și nu avem alimnetația bună, nu vrem să afecteze bebelușul”, spune și Armin Nicoară.

„Vi s-au umplut ochișorii de lacrimi. Sunteți un cuplu tânăr și aveți șanse. În cel mai rău caz, puteți obține prin vitro, medicina a evoluat. Pot rezolva multe”, în încurajează medicul, atunci când vede că Claudiei Puican i s-au umezit ochii de lacrimi.

