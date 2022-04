Carmen de la Sălciua s-a pozat la piscină. Cum arată cântăreața care a fost cerută de soție de iubitul ei, Marian

Cântăreața Carmen de la Sălciua are de ce să poarte zâmbetul pe buze zi de zi. De când iubitul ei a cerut-o de soție pare mai fericită ca niciodată, iar aceasta pare că radiază de bucurie. În cadrul ultimelor postări făcute de ea pe rețelele sociale, Carmen le-a arătat fanilor cum se distrează alături de logodnicul ei, Marian Corches.

Carmen de la Sălciua s-a pozat într-o ipostază de vis, pe marginea piscinei, într-un costum de baie inedit care i-a pus în evidență silueta de vis pe care o deține. Cântăreața care în viitor va fi soția lui Marian Corcheș, iubitul ei care i-a cerut mâna în vacanța din Dubai, arată fenomenal, iar fanii au ținut să o complimenteze.

Fosta soție a lui Culiță Sterp a fost foarte complimentată de fanii cu care ține legătura constant pe rețelele de socializare. Frumoasa vedetă le-a povestit fanilor cum a arătat cererea în căsătorie și a emoționat pe toată lumea.

Iată cum a fost Carmen de la Sălciua cerută de soție:

Carmen de la Sălciua pare mai fericită ca niciodată, de când ea și Marian Corches au decis să devină un cuplu. Bărbatul îi pune zâmbetul pe buze constant și acum a cerut-o de soție în vacanța din Dubai.

„Am spus DA. Te iubesc pentru totdeauna”, a scris cântăreața în descrierea imaginii de pe rețelele de socializare.

Vedeta a publicat mai multe fotografii din vacanța din Dubai unde a mers alături de iubitul ei, Marian, iar fotografiile îți taie respirația. Acesta a găsit momentul potrivit și a îndrăznit să o ceară de soție. Femeia a spus DA, iar fanii au fost emoționați să citască mesajul pe care ea l-a transmis și fotografiile care au surprins momentul.

Vedeta a fost implicată recent într-un scandal, fără voia ei, din cauza actualei soții ale iubitului ei, care a intervenit la Acces Direct pentru a-și spune nemulțumirile pe care le-a trăit atunci când a aflat că soțul ei, deși separat de ea, s-a combinat cu atista Carmen de la Sălciua.

Cântăreața a făcut lumină în acest subiect și a explicat faptul că la momentul în care ea și actualul ei iubit au început o relație, bărbatul era separat de soția sa, ba chiar acesta și intentase divorțul de ea.

Carmen de la Sălciua a cucerit inimile românilor cu vocea sa cu adevărat puternică. Vedeta a vorbit deschis pentru fanatik.ro, citat de viva.ro , despre noua relație pe care o are cu un bărbat căruia încă nu i-a dezvăluit identitatea.

„Acum bem cafeaua împreună, nu pot să spun chiar cu ce m-a impresionat de față cu el (…) Suntem împreună de o lună deja. Lucrurile merg bine, iar eu sunt fericită. Este o relație serioasă”, a spus Carmen de la Sălciua pentru sursa amintită mai sus.

Artista spune că relația dintre ea și noul ei iubit este una foarte serioasă și acesta ar fi motivul pentru care ea și-a deschis inima și a vorbit pe acest subiect.

„Nu mi-aș fi expus relația dacă nu aș fi fost convinsă că este ceea ce mă face pe mine fericită”, a mai spus Carmen de la Sălciua pentru sursa citată. Iată că experiența trecută, din căsătoria cu Culiță Sterp, i-a adus o teamă și spune că nu se mai gândește sub nicio formă să divorțeze vreodată.

