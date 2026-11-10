Casa unui fost model Playboy, mistuită de flăcări în doar câteva secunde. Ce a provocat incendiul devastator: „Am pierdut totul”

Kari Ann Peniche, fost model Playboy, și-a pierdut casa într-un incendiu provocat de explozia bateriei unei biciclete electrice. Familia a scăpat în ultimul moment.

Kari Ann Peniche, fost model Playboy, a trecut prin momente de coșmar după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări în urma unui incendiu devastator. Casa cu cinci dormitoare a femeii din Oregon a fost distrusă săptămâna trecută, după ce bateria unei biciclete electrice s-a supraîncălzit, a luat foc și a explodat.

Casa unui fost model Playboy, mistuită de flăcări în doar câteva secunde

Vedeta a publicat în mediul online mai multe imagini care surprind amploarea dezastrului și a povestit cum s-au desfășurat clipele în care familia sa a fost nevoită să fugă pentru a-și salva viața.

Totul s-a întâmplat în noaptea de 5 noiembrie, când membrii familiei au simțit pentru prima dată un miros neobișnuit care venea din sufragerie. Inițial, Kari Ann Peniche nu și-a imaginat că ar putea fi vorba despre un incendiu și a încercat să găsească o explicație pentru mirosul respectiv.

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„La început am crezut că poate un vecin gătea broccoli sau că pisica noastră adusese un animal mort în casă”, a povestit ea pe Instagram.

Fiul său a început să caute sursa mirosului, iar în scurt timp prietenul acestuia a observat că bateria bicicletei electrice începuse să scoată fum. Situația s-a agravat extrem de repede, iar familia nu a mai avut timp să reacționeze.

„În câteva clipe, bateria a început să explodeze și, în câteva secunde, casa noastră a fost cuprinsă de flăcări”, a relatat fostul model, conform The New York Post.

Kari Ann Peniche a mărturisit că întreaga experiență a fost terifiantă și că incendiul s-a extins într-un ritm greu de imaginat. Nimeni nu a avut timp să salveze obiectele de valoare sau lucrurile personale.

„Nici nu pot începe să explic cât de înfricoșător a fost și cât de repede s-a întâmplat totul. Nu a fost timp de gândire. Doar suficient timp pentru a-i scoate pe toți afară”, a adăugat femeia în vârstă de 42 de ani.

Kari Ann Peniche și familia sa au pierdut totul în incendiu

Din fericire, familia și animalele de companie au reușit să iasă din locuință în siguranță. Cu toate acestea, pagubele materiale au fost uriașe. Fostul model a explicat că incendiul a distrus casa și aproape toate bunurile pe care le-au adunat de-a lungul anilor.

„Am pierdut totul. Casa noastră, tot ce dețineam, hainele, fotografiile, arta, electronicele și lucrurile de neînlocuit care adăposteau amintiri de o viață. Lucruri pe care nicio sumă de bani nu le-ar putea înlocui vreodată”, a mărturisit Kari Ann Peniche.

Deși pierderea este greu de suportat, femeia spune că este recunoscătoare pentru faptul că toți membrii familiei au scăpat cu viață. Experiența a determinat-o să vorbească public despre riscurile asociate bateriilor litiu-ion și să îi avertizeze pe ceilalți utilizatori.

„Habar n-aveam că o baterie poate provoca atâtea distrugeri într-un timp atât de scurt... Vă rog să fiți atenți cu bicicletele electrice, trotinetele și orice este alimentat cu baterii reîncărcabile cu litiu”, a transmis aceasta.

Incendiul reprezintă o experiență traumatizantă pentru familie, însă Kari Ann Peniche încearcă acum să privească înainte, după ce a pierdut locuința și obiectele care îi păstrau cele mai importante amintiri.

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