Wow! S-a aflat cât a câștigat Keira Knightley pentru doar câteva minute de apariție în cel mai recent film al francizei „Pirații din Caraibe”

Actrița Keira Knightley a câștigat o mică avere pentru scurta ei apariție în cel mai recent film al francizei „Pirații din Caraibe/ Pirates of the Caribbean”.

Artista în vârstă de 33 de ani a fost plătită cu peste 3,3 milioane de euro pentru apariția sa în „Pirații din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, potrivit Daily Mail.

Keira Knightley, care are o fiică în vârstă de trei ani, Edie, cu soțul ei, James Righton, a spus în 2014 că deși câștigă foarte mult, și-a alocat un buget annual de 30.000 de lire sterline, pentru a nu pierde legătura cu prieteni care nu sunt la fel de înstăriți.

„Unele dintre cele mai amuzante momente din viața mea s-au petrecut în locuri mai puțin luxoase”, a spus Keira Knightley.