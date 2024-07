Cât a crescut fetița lui Nicolae al României. Imagini de la serbarea de final de an. Soția sa și-a coordonat ținuta cu cea mică

Nicolae și Alina-Maria ai României sunt părinții a doi copii, Maria și Mihai. Maria a încheiat un nou an la grădinița germană la care este înscrisă. Serbarea a fost una de basm.

Alina-Maria a României a adus pe lume primul copil al cuplului regal în luna noiembrie a anului 2020. În acest an, micuța Maria a încheiat un nou an la Grădinița Germană Biene Maja.

Cât a crescut fetița lui Nicolae al României. Imagini adorabile de la serbarea de final de an

Primul copil al cuplului regal a absolvit încă un an la Die Biene Maja Kindergarten. La serbare au participat și părinții sau apropiații celor mici.

Nicolae al României a surprins momente emoționante de la serbarea de basm, dar și de după. Acesta și-a fotografiat fiica în brațele mamei sale.

Maria și colegii săi de grupă au pus în scenă o scenetă cu personaje din basm.

„Sfârșitul fiecărui an școlar este sarbatorit cum se cuvine, insa nu sărbătorim doar anul școlar ci si creșterea fetiței noastre. La Die Biene Maja Kindergarten am găsit un loc unde Maria are oportunitatea să-și cultive curiozitatea și pasiunile. Mulțumim pentru încă un an minunat plin de dragoste!” a scris Nicolae al României pe rețelele de socializare.

Acesta a împărtășit cu urmăritorii săi fotografii cu micuții în curtea grădiniței. El a surprins-o pe Maria în timp ce vorbea la microfon, alături de educatoarea ei și de un coleg. Aceasta a purtat o rochiță de prințesă cu albastru și alb.

După evenment, părinții s-au bucurat de câteva momente pe pătură cu cei mici. Alina a României și Maria au fost surprinse de Nicolae al României, toate un zâmbet. Cele două au purtat rochițe baby blue, foarte asemănătoare.

Maria pare un copil fericit și extrem de iubit. Ea și fratele ei, Mihai, sunt sursa de mândrie a părinților. Mihai - purtând numele ultimului Rege al României - s-a născut în aprilie 2022. Tatăl său a ținut să îi dea numele bunicului său, cu care a avut o relație cu totul specială.

„Pentru mine, nimic nu este mai important decât familia. Aici îmi găsesc liniștea, fericirea, aici mă încarc cu energie pozitivă, iar când suntem împreună, niciun obstacol nu pare imposibil de trecut”, a scris Nicolae al României pe pagina sa de Facebook.

Alina și Nicolae ai României sunt extrem de grijulii cu micuții lor. Cu toate acestea, nu îi țin departe de români și nici de valorile și de istoria țării.