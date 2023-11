Cât de bine arată Anca Țurcașiu în costum de baie, la piscină, în Dubai. Actrița are 53 de ani, însă fanii i-au apreciat silueta

Sub soarele strălucitor al Dubaiului, în timpul unei vacanțe relaxante, actrița româncă Anca Țurcașiu strălucește în costum de baie, arătând că frumusețea nu cunoaște vârstă.

La cei 53 de ani ai săi, vedeta păstrează o vitalitate și o eleganță remarcabile, oferind o lecție de încredere în sine și de încredere personală.

În ultimele zile, Anca Țurcașiu a împărtășit momente din escapada sa în Dubai pe contul său de Instagram, captivând atenția fanilor cu imagini fermecătoare de la piscină. Îmbrăcată într-un costum de baie care îi pune în valoare silueta bine întreținută, actrița strălucește în lumina soarelui exotic.

Nu este doar frumusețea exterioară care impresionează, ci și zâmbetul său radiant și ochii strălucitori care reflectă bucuria autentică a momentului. Anca Țurcașiu pare să se bucure intens de fiecare clipă a vacanței sale, demonstrând că starea de bine interioară are un impact semnificativ asupra aspectului exterior.

Cu postări care variază de la imagini sexy la momente de relaxare și contemplare, Anca împărtășește cu generozitate fragmente din viața sa privată, conectându-se astfel cu fanii săi într-un mod autentic. Într-adevăr, vedeta nu se sfiește să arate că este mândră de aspectul și energia ei la 53 de ani, motivând și inspirând alte femei să își abordeze propria călătorie a îmbătrânirii cu încredere.

Faptul că Anca Țurcașiu se simte confortabil în pielea ei și este deschisă să împărtășească aspecte intime din viața ei evidențiază un nivel de autenticitate rar întâlnit în lumea showbiz-ului.

Anca Țurcașiu a renăscut, după divorț. Cum își petrece actrița timpul

Ea a divorțat în urmă cu trei ani, după un mariaj care a durat 22 de ani alături de medicul Cristian Georgescu. Vedeta se simte cel mai bine în pielea ei și a învățat să se bucure de lucrurile frumoase din viața sa. Are oameni în jurul său care-i sunt alături și alege să-și ocupe timpul cu activități care îi aduc plăcere.

„Este vorba despre perspectiva asupra lucrurilor – dacă tu schimbi perspectiva asupra lucrurilor, lucrurile se schimbă ele însele. Într-adevăr, astăzi eman energie, bucurie pentru fiecare zi, și asta se simte.

De fapt, cred că este o energie pe care o transmit oamenilor, pentru că cel mai prețios lucru pe care îl avem pe aici nu sunt valorile materiale, ci Timpul. Timpul este cel mai prețios lucru pe care îl avem pe Pământ și, ca atare, trebuie folosit într-un mod în care să ne aducă bine.

În plan personal, nu s-a schimbat nimic în viața mea: sunt într-o solitudine care mă face foarte fericită. N-am să folosesc cuvântul singurătate, pentru că sunt înconjurată de foarte mulți prieteni dragi cu care petrec mult timp, socializez foarte mult: ieșim la teatru, la filme, la restaurante, ne vizităm, jucăm Activity, plecăm în excursii…

Am o viață foarte frumoasă și mă simt liberă să fac ce vreau, ce simt, ce mă bucură cel mai tare în fiecare moment. Dar, așa cum am mai spus și în alte interviuri, pentru că întrebarea aceasta este frecventă, nu spun „NU, îmi doresc să întâlnesc un bărbat cu care să pot să am o poveste de iubire, o relație… Cine nu își dorește să iubească și să fie iubit?! E logic! Deci, trimit în Univers gândul meu”, a spus artista pentru Viva!.

Într-un interviu pentru Click!, Anca Țurcașiu a lămurit cum anume se menține la vârsta ei, mărturisind că are, în general, un stil de viață echilibrat.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc.

Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat.

Mănânc doar pește, fructe de mare și legume. Asta este tot ce mănânc. Am eliminat carnea, ouăle, lactatele din alimentația mea, carbohidrații, sunt foarte bine, mă hrănesc corect și sunt fericită!”, a spus ea pentru Click!.