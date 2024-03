Cât de frumoasă este soacra lui Adrian Mutu. Cum arată mama Sandrei Mutu la 53 de ani

Adrian Mutu are o soacră superbă! Mariana Bachici, mama Sandrei Mutu, este de o frumusețe deosebită la 53 de ani. Aceasta își menține aspectul fizic de invidiat. Iată cum arată femeia care i-a dat viață soției antrenorului român de fotbal.

Adrian și Sandra Mutu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 10 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat. Cei doi sunt foarte discreți în ceea ce privește viața personală, motivu pentru care puțini sunt cei care știu cât de frumoasă este soacra antrenorului.

Mariana Bachici preferă să stea departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor la vârsta de 53 de ani. Mama Sandrei Mutu se bucură de momentele frumoase pe care le petrece alături de nepotul său și evenimentele speciale din viața ei, fără a le face publice.

Citește și: Primele imagini cu Adrian Mutu după ce și-a făcut implant de păr. Cum arată antrenorul | GALERIE FOTO

De curând, soția antrenorului de fotbal și-a luat prin surprindere fanii cu o postare înduioșătoare. Aceasta a publicat pe contul de Instagram o imagine în care apare alături de fiul ei și femeia care i-a dat viață.

Oamenii din mediul online au rămas uluiți de aspectul fizic al Marianei Bachici. Femeia arată de-a dreptul spectaculos la 53 de ani. Prietenii virtuali ai focoasei brunete au descoperit de la cine a moștenit aceasta superbele trăsături.

Cum arată soacra lui Adrian Mutu. Mama Sandrei Mutu se mândrește cu o frumusețe aparte

Sandra Mutu are o relație foarte specială cu mama ei, iar drept dovadă stau postările sale de pe Instagram. Recent, soția lui Adrian Mutu i-a făcut o urare specială femeii care i-a dat viață, chiar de ziua ei.

„La mulți ani, mama!🎂🥂Dacă ai putea trăi cât de mult eu te pot iubi, ai fi nemuritoare! ♥️”, a scris Sandra Mutu în dreptul unei poze cu Mariana Bachici.

Citește și: Adrian Mutu trece prin clipe grele înainte de sărbători. Iată cum arăta mama fostului fotbalist care a murit la 71 de ani

Un lucru este cert, antrenorul român de fotbal are o soacră care atrage toate privirile. Aceasta reușește să cucerească pe oricine cu eleganța ei și tenul lipsit de imperfecțiuni. În plus, mama Sandrei Mutu are și o silueta de invidiat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Mulțumesc lui Dumnezeu că te-a trimis în viața mea și ție că m-ai ales să îți fiu mamă! Te iubesc prințesa mea! 💋🤗💖”, a fost răspunsul pe care Sanda Mutu l-a primit de la mama ei.

Postarea soției lui Adrian Mutu a generat mai bine de 1.000 de like-uri și o mulțime de mesaje din partea fanilor. Aceștia au vrut să-i transmită Marianei Bachici cele mai sincere urări pentru ziua ei.

„Ce mamă tânără și frumoasă ai! Să-ți trăiască și să vă bucurați împreună”, „La mulți ani sănătoși mamei tale!”, „O familie frumoasă!” sau „Vă transmitem salutări și toate gândurile bune! La mulți ani fericiți!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Se pare că mama Sandrei Mutu are mare grijă de modul în care arată. Aceasta are un stil de viață sănătos și merge regulat la masaj. De asemenea, liniștea sufletească, fericirea și timpul alături de cei dragi contribuie la menținerea ei în formă.