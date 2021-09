Primele imagini de la botezul fiului lui Liviu Vârciu. Ținuta de gală pe care a purtat-o soția sa. Ce invitați de seamă au avut

La petrecerea de botez a fiului lui Liviu Vârciu a fost și echipa Xtra Night Show, surprinzând imagini inedite de la evenimentul important din viața artistului. Printre invitații de seamă se află Andrei Ștefănescu, prietenul și colegul lui Liviu Vârciu, Cezar Ouatu și Andreea Bănică, frumoasa cântăreață care este prietenă cu Liviu de foarte mulți ani.

Liviu Vârciu, petrecere cu fast pentru botezul micuțului Liviu Matei

Liviu și Anda au strălucit, artistul fiind îmbrăcat într-un smoking negru, cu papion asortat, iar Anda a avut o rochie alba, lungă, cu paiete aplicate, în care a strălucit de feminitate și frumusețe.

Micuțul Liviu Matei Vârciu a fost botezat anul trecut, dar din cauza pandemiei, petrecerea de botez a fost amânată. Așadar, artistul nu a vrut să rateze ocazia de a se distra anul acesta alături de cei mai dragi prieteni ai săi.

În platoulul XNS se afla și Romică Țociu, care a vrut să îi transmită toate cele bune artistului și fiului său. Liviu a spus că nu vrea să îi vorbească pentru că îl aștepta la eveniment, dar Romică nu a ajuns.

“Tăiați-I microfonul lui Romică pentru că nu vreau să încep să înjur în direct”, a zis în glumă Liviu Vârciu.

Locația a fost extrem de frumos decorate, salonul de evenimente fiind unul extrem de elegant și luxos.

“Ia uite, numai cântăreți ai lângă tine”, i-a spus Romică Țociu lui Liviu.

Liviu s-a lăudat că știe mulți artiști și foarte mulți dintre ei îi sunt prieteni, dar pe Romică începuse să îl renege pentru că nu l-a onorat cu prezența sa la frumosul eveniment.

Andrei Ștefănescu a venit alături de băiețelul său la petrecere și a spus că se bucură pentru prietenul lui, Liviu Vârciu, și familia sa, fiind alături de el în seara specială.

“Prețul cel bun la meniu care este?”, l-a întrebat Liviu pe Andrei, încercând să îl convingă să pună mai mulți bani în plic la plecare.

“Nu a mai avut bani și pentru mine și pentru Lora, așa că noi am venit ca invitate”, a spus Andreea Bănică.

“Și pentru o sumă modică eu o să cânt din plăcere”, a adăugat Cezar Ouatu.

Printre artiștii care au cântat la petrecere a fost Ionuț Galani și Bella Santiago.

Cezar Ouatu a venit la eveniment însoțit de frumoasa lui iubită, Raluca.

“Noi suntem mai mult decât căsătoriți. Nu stăm neapărat în anumite simboluri, nu știu, inel, certificate, chestii, dar se va întâmpla cu siguranță”, a spus Cezar Ouatu despre relația cu Raluca.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de doi ani.

“Nu vreau să par încă o data clișeic, e ca și când ne știm de foarte multă vreme. Ne susținem atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Știu că am apărut în diferite, mă rog, povești de-ale vieții mele, dar aici chiar cred că este o poveste care are ceva mai profund decât a fost până acum pentru că și eu, Cezar, sunt mult mai matur decât am fost”, a declarant artistul.

