Ce părere are Liviu Vârciu despre iubitul fiicei sale. Ce a spus artistul despre cum se înțelege cu tânărul: „Dacă cumva o supără”

Liviu Vârciu este un tată mândru și împlinit. Artistul se laudă cu trei copii minunați, două fete și un băiețel. Carmina este fiica cea mare a prezentatorului TV din relația pe care a avut-o cu Ami Teiceanu. De asemenea, vedeta mai are un fiu și o fiică cu actuala parteneră, Anda Călin.

Cântărețul are o relație foarte bună cu cei trei minunății din viața lui, chiar dacă Carmina, fata lui cea mare, locuiește singură. În plus, Liviu Vârciu este la curent cu toate momentele speciale prin care trece fiica sa.

De curând, tânăra a confirmat faptul că se află într-o relație de foarte mult timp, însă preferă să își țină cuplul cât mai departe de luminile reflectoarelor. La scurt timp de la dezvăluirile Carminei despre viața amoroasă, Liviu Vârciu a oferit un interviu telefonic prin care își exprimă părerea sinceră despre iubitul fetei sale.

Ce spune Liviu Vârciu despre iubitul Carminei

Așa cum a obișnuit pe toată lumea, Liviu Vârciu a vorbit cu sinceritate despre partenerul fiicei sale. Prezentatorul TV a mărturisit că se înțelege foarte bine cu tânărul care i-a cucerit fata în urmă cu câțiva ani.

Mai mult decât atât, artistul a oferit noi detalii despre relația Carminei cu iubitul său. Se pare că cei doi se cunosc de când erau foarte mici, fapt care a făcut legătura dintre ei mult mai specială.

„Eu am avut de discutat până când Carmina a devenit majoră. Având 18 ani, ea decide ce vrea să facă cu viața ei și cu cine. Eu i-am spus că până la 18 ani am decis eu, iar după 18 ani decide ea. A făcut 20 de ani, e cu băiatul de ceva timp, adică nu este de un an sau doi. Se cunoaște cu el de când erau micuți. Până acum văd că totul a fost în regulă, mie îmi place băiatul, este un băiat cu bun simț, sportiv. Îi spun că atâta timp cât va fi fericită, să stea cu cine o face fericită. De acum încolo nu mai am cu ce să mă bag sau... Un sfat pot să-i dau, dar poate câteodată este greșit. Ea trebuie să știe cel mai bine ce face, ce simte și cu cine este fericită. Sunt împreună de foarte mult timp și îi văd fericiți, adică... el nu este tipul care să fie agresiv. Este un tip cu un mare bun simț.”, a povestit prezentatorul de la Prețul cel bun, la Antena Stars.

Întrebat dacă Carmina îi cere sfaturi, Liviu Vârciu a oferit un răspuns direct și fără nicio ezitare.

„În general, da. Dar despre iubiți, nu. Nu am cum la 20 de ani. Doar dacă cumva o supără sau a făcut ceva rău. Până atunci...”, a mai dezvăluit artistul, fără rețineri.

