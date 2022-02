Cât de schimbată este Nicole Cherry la două luni de când a născut. Ce ținută transparentă a ales să poarte artista

Nicole Cherry este mai fericită și împlinită ca niciodată. Artista radiază de fericire de când a devenit mămică. La cei 23 de ani, tânăra se mândrește cu o familie minunată, o carieră de succes în industria muzicală și un trup de invidiat.

Deși au trecut doar două luni de când și-a adus pe lume fiica, Nicole Cherry s-a recuperat rapid și a revenit la formele inițiale, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online. După ce a surprins fanii cu o schimbare de look radiacă, vedeta uimește din nou cu o imagine provocatoare într-o salopetă transparentă.

Cum arată Nicole Cherry la scurt timp de când a născut

De curând, cânăreața a luat cu asalt contu de Instagram, după ce a publicat o poză provocatoare din cadrul unui shooting foto. Nicole Cherry a îmbrăcat o salopetă care i-a lăsat la vedere atuurile fizice printr-u material transparent.

Un lucru este evident, tânăra a reușit să scape de kilogramele acumulate în timpul sarcinii, iar acum este într-o formă de invidiat. Piesa vestimentară la care a apelat i-a scos în evidență bustul generos, talia de invidiat și picioarele subțiri. De asemenea, și noul look i se potrivește de minune și îi pune într-o lumină bună trăsăturile feței.

Din peisaj nu au lipsit pantofii cu toc care i-a completat outfitul. Totodată, machiajul discret nu a putut să treacă neobservat de internauți.

„Atunci când am adus pe lume un copil, am simțit că mă pot numi femeie în adevăratul sens al cuvântului. Asta simt eu acum, că am renăscut, odata cu Anastasia și că sunt mai puternică ca niciodataă. Am conturat visuri mari și abia aștept să fiți martori la tot ce va însemna Nicole, FEMEIA.”, a fost descrierea emoționantă pe care a folosit-o Nicole Cherry la fotografie.

Imaginea a atras atenția tuturor și a strâns mai bine de 48 mii de like-uri, semn că Nicole Cherry este apreciată de foarte multe persoane.

„Superbă ești, femeie! 🤩”, „Cum ai scăpat asa repede de burtică, mămico? 😍”, „Felicitari pentru micuța ta!😍”, „Sexy mama” sau „Ești o femeie foarte frumoasă”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și laude pentru modul în care își menține aspectul fizic.

Fani n-au putut să treacă cu vederea faptul că artista este complet schimbată de la naștere, iar aspectul său fizic este spectaculos. Mai mult decât atât, mai multe femei au întrebat pe vedetă despre secretul de a scăpa de burtică într-un timp atât de scurt.

