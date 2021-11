Nicole Cherry a născut! Prima imagine cu fetița înfășată. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică de 22 de ani

Nicoleta Ghinea, pe numele său real, a devenit pentru prima oară mamă la vârsta de 22 de ani. În urmă cu doar 50 de minute, Nicole Cherry a postat prima imagine cu micuța sa, care se află în patul medical și a transmis un mesaj emoționant.

Nicole Cherry a născut. Ce imagine a postat cu fetița și ce mesaj a transmis

Tânăra în vârstă de 22 de ani a scris în dreptul fotografiei “A venit Prințesa” și scris data, cât și ora 17.05, semn că atunci a venit pe lume micuța Anastasia.

Fiica lui Nicole Cherry se va numi Anastasia, acest nume fiind foarte special pentru că i-a apărut în vis artistei.

„Abia am așteptat momentul ăsta, în care să le spun tuturor numele. Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă. Anastasia Popa. Anastasiaaaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis”, a declarat Nicole Cherry pentru Viva!

Cum arată Florin Popa și cu ce se ocupă, bărbatul care i-a oferit un copil lui Nicole Cherry

Artista în vârstă de 22 de ani este fericită că atât ea cât și iubitul ei au devenit părinți. Cu toții o cunoaștem pe Nicole, însă nu știm prea multe despre iubitul ei, Florin Popa, despre care artista a avut mereu numai cunvinte frumoase de spus. Cu 8 ani mai mare decât ea, Florin Popa i-a oferit liniște, căldură și dragoste, elementele care ar putea face ca o relație de iubire să funcționeze perfect.

Relația dintre Nicole Cherry și Florin Popa nu mai este de foarte multă vreme un secret, iar cei doi se mândresc cu sentimentele pe care și le împărtășesc de multă vreme. Iată că, din rodul iubirii lor se va naște un copil care îi va face pe amândoi părinți. Deși la începutul relației, cei doi au încercat să țină ascuns faptul că formează un cuplu, acum nu mai e loc de mister. Se potrivesc perfect și arată fabulos împreună, în pozele publicate de cei doi pe rețelele lor de socializare.

Florin Popa este un mic afacerist, acesta deținând un magazin GSM, din care câștigă bani frumușei, ținând cont de vacanțele și cadourile cu care o răsfață pe Nicoleta Ghinea, pe numele real al artistei. Florin Popa a cunoscut-o pe Nicole Cherry prin tatăl său, care le-a făcut prezentările.

„Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv aşa e mai bine, pentru noi ca şi relaţie. Ne vedem cât de des putem.

El este foarte ocupat, la fel sunt şi eu şi încercăm să avem o balanţă. Nu cred în chestia asta, că văzutul în fiecare zi e sănătos. E bine să ni se mai facă dor. El are 28 şi eu 20 de ani.Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj. Da, aşa s-a întâmplat. (n.r.tatăl ei i-a făcut cunoştinţă cu actualul iubit). (…) Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent”, a declarat cantăreaţa pentru viva.ro în urmă cu ceva vreme.

”Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a fost mesajul publicat de Nicole Cherry pe Instagram.

