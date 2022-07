Daniela Crudu, în cea mai senzuală ipostază la plajă. Cum a apărut vedeta după ce și-a mărit bustul

Daniela Crudu s-a pozat într-un mare fel pe rețelele de socializare, după ce a suferit o operație de mărire a bustului. Frumoasa vedetă nu s-a mai ascuns și s-a pozat într-un mare fel.

Daniela Crudu, imaginile de la plajă, în costum de baie. Cât de bine arată după ce și-a mărit din nou bustul

Daniela Crudu le-a arătat tuturor cât de bine arată acum, după ce și-a mărit bustul. Vedeta arată de vis și fanii au putut vedea cât de fericită este după operația de mărire a bustului. Cunoscută pentru aparițiile de senzație, Daniela Crudu s-a pozat cum rar am mai văzut-o.

Superba brunetă nu ezită să își surprinsă prietenii virtuali cu ipostazele sale senzuale în care se lasă pozată, dar și cu trupul său de zeiță. Un lucru este evident, Daniela Crudu este posesoarea unui corp perfect.

Fosta asistentă TV nu uită să își țină la curent urmăritorii de pe rețelele sociale cu cele mai speciale momente din viața sa, motiv pentru care s-a decis să publice câteva poze de la piscină.

Ce poveste impresionantă de viață are Daniela Crudu

Mama focoasei brunete, Florentina a ales să părăsească România pe când fiica sa avea doar 13 ani și să-și caute un loc de muncă, mai bine plătit în străinătate. Deși timpul a trecut, se pare că Daniela Crudu a păstrat o relație bună cu mama ei.

În anul 2013 părinții vedetei au decis să meargă pe drumuri separate. Aceștia nu au divorțat și au rămas în relații bune de dragul fetelor lor.

Daniela Crudu a avut parte de momente dificile în viața sa, însă le-a ținut cât mai departe de ochii curioșilor. Mama fostei asistente TV s-a întors în țară în 2015 alături de noul partener de viață, unde a decis să facă o investiție într-o proprietate imobiliară în cartierul în care locuia fiica ei, Daniela Crudu.

“Sunt în Italia de 10 ani şi voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei. Nu mi-e ruşine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru. Acum am un loc de muncă stabil, am rezidenţă în Italia şi este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an”, a mărturisit Florentina la "Un Show Păcătos" în urmă cu câțiva ani.

Daniela Crudu are o poveste de viață impresionată despre care nu vorbește prea des. Aceasta și-a început cariera în televiziune de la o vârsta foarte fragedă, iar acum surprinde pe toată lumea cu felul să unic.

