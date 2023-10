Cum arată apartamentul proaspăt renovat al Biancăi Drăgușanu. N-a vrut să spună cât a investit, dar imaginile vorbesc de la sine

Bianca Drăgușanu locuiește într-un apartament de lux din zona de nord a capitalei. Recent, aceasta l-a renovat după bunul plac, făcându-și astfel visul realitate.

Bianca Drăgușanu nu a stat pe gânduri atunci când și-a renovat casa. Vedeta anu și-a făcut griji în privința banilor și și-a transformat locuința în totalitate. A redecorat, bucurându-se acum de casa mult visată.

Conform Libertatea, locuința, care se află într-un complex, are trei dormitoare, o sufragerie generoasă cu o bucătărie open space, două băi, un dressing, iar la parter are și propria boxă.

Cât a investit și cine s-a ocupat de designul locuinței sale

Vedeta a declarat pentru Fanatik că și-a renovat casa recent, iar acum se află în proces de curățenie generală. Pe Bianca o ajută o echipă specializată de curățenie, astfel încât totul să strălucească.

Dacă pentru curățenie Bianca a apelat la specialiști, pentru decorarea locuinței sale nu a fost nevoie. Și-a pus în aplicare planul, iar modificările și aspectul țin exclusiv de ideile vedetei.

Bianca Drăgușanu locuiește în respectivul apartament de zece ani și estimează că, odată cu renovarea, valoarea acestuia a crescut considerabil. Ea recunoaște că a investit destul de mult, chiar menționează că ar fi putut să-și achiziționeze un automobil cu suma respectivă.

Deși este încă începătoare în ceea ce privește decorul interior, Bianca a trecut peste micile impedimente, iar în cele din urmă s-a ales cu locuința mult visată. Ea a fost nevoită să aștepte două luni pentru piesele de mobilier făcute pe comandă.

„Eu mi-am redecorat și locuința. Am văzut niște poze pe Instagram și niște filmulețe pe TikTok cu home decor. Am ales așa, după gustul meu și am unit ideile. La un moment dat am fost nevoită să sparg gresia. Asta pentru că inițial alesesem altceva și nu se potrivea gresia cu faianța. Voiam să fie totul la fel și a trebuit să sparg, a fost o muncă titanică.

Nu am avut un designer care să se ocupe de treaba asta, am făcut totul după gustul meu. Eu stau acolo de aproape 10 ani, iar acum a crescut și valoarea locuinței, pentru că am investit destul de mult în renovare.

Toate piesele sunt foarte frumoase, au venit pe comandă, a durat 2 luni până au ajuns. Chiar am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare.”

Bianca și-a ținut și fanii la curent cu rezultatele renovării. Aceasta a postat pe contul de Instagram reacția fetiței sale, Sofia Natalia, când a văzut schimbările din casă.

După toată această trudă, Bianca are de sortat și lucrurile care i-au rămas. Astfel că a dezvăluit ce planuri are cu hainele pe care nu le mai poartă, ori obiectele din casă.

Înainte de renovare multe lucruri își găseau locul în boxa de depozitare. De exemplu, cauciuci vechi de mașină ori bradul de Crăciun. Bianca mărturisește că, după sortarea tuturor acestor lucruri, cu ajutorul firmei de curățenie, se va organiza, astfel încât să vândă sau să doneze ce nu-i mai este de folos.

Aceasta recunoaște că nu știe la ce valoare se ridică vechile cauciucuri, însă spune că se va interesa. De asemenea, hainele vechi le va dona. Acesta este un obicei recurent al vedetei, care mărturisește că are mult prea multe articole vestimentare și este încântată să le dea apropiaților.

„Oricum eu fac chestia asta o data la 3 luni, tot donez din ele. Le mai dau apropiaților, dacă tot sunt lângă mine, să se bucure și ei. Eu am sute de haine”, declară ea.

În tot acest proces de renovare, Bianca Drăgușanu nu a fost ferită de mici accidente. Aceasta povestește cum a căzut un brad de Crăciun pe ea, în timp ce se afla în boxa de depozitare. Nu a fost un accident grav, bradul fiind artificial, însă a făcut-o să-și dorească să organizeze cât mai repede spațiul, astfel încât să nu mai suporte haosul respectiv.

Bianca Drăgușanu este o femeie de casă, însă una atipică

Biancăi îi place să se ocupe de design interior, să își organizeze casa, însă recunoaște că nu stă prea mult la cratiță. Vedeta preferă să se bucure de calitățile culinare ale surorii sale. De asemenea, are o dietă strictă, care îi permite să aibă un corp de invidiat.