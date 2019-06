Cătălin Botezatu a criticat-o dur pe Andreea Bălan! „Chit că riscăm carne în frigider, oricât s-ar strădui...”

Cătălin Botezatu a criticat-o dur pe Andreea Bălan pentru stilul vestimentar al vedetei, spunând că își exprimă opinia cu riscul ca artista să se supere.

Designerul Cătălin Botezatu a afirmat că îi place foarte mult de Andreea Bălan ca artistă și ca femeie, însă că aceasta mai are de lucru din punct de vedere vestimentar.

„Andreea este o femeie frumoasă, talentată, ambiţioasă şi muncitoare. Este de apreciat tot ce face ea în muzică, iar silueta ei este impecabilă”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit wowbiz.ro.

Creatorul de modă Cătălin Botezatu a spus, însă, că la capitolul stil vestimentar, Andreea Bălan „mai are mult de lucrat”.

„Andreea Bălan s-a supărat că am comentat-o de două ori. Eu o apreciez că are o voce frumoasă, e bătăioasă, am văzut-o şi în concerte, se schimbă repede în nu ştiu câte ţinute… Este un artist desăvârşit, iar eu o stimez. Din punct de vedere vestimentar însă mai are mult de lucrat. Fără nicio supărare, chit că riscăm telefoane şi carne în frigider, nu este una dintre vedetele bine îmbrăcate, oricât de mult s-ar strădui. Observ totuşi o schimbare mică în bine, dar e cale lungă până la „aşa da”, a mai spus Cătălin Botezatu despre Andreea Bălan.