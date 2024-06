Câte kilograme a reușit să slăbească Ema de la Insula Iubirii după cea de-a două naștere. Fosta concurentă a vorbit despre trucuri

Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii din sezonul 7, a dezvăluit fanilor ei cum a reușit să slăbească după cea de-a doua naștere.

Ema Oprișan a devenit cunoscută după ce a participat alături de Răzvan Kovacs la Insula Iubirii în sezonul 7. Acum, fosta concurentă se bucură de o familie frumoasă alături de Răzvan care între timp i-a devenit soț și se bucură de cei doi copii ai lor, Luna și Noah.

Cum a reușit Ema de la Insula Iubirii să slăbească

După ce născut-o pe micuța Luna, care acum are aproape 9 luni, Ema s-a străduit să slăbească pentru că în sarcină a ajuns la 90 kg. După sarcină, ea a povestit că a încercat să slăbească folosind mai multe trucuri, dar în zona abdomenului încă se simțea complexată.

Citește și: Razvan Kovacs și Hamude, întâlnire de gradul 0 pentru cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii.Care a fost motivul întâlnirii

Articolul continuă după reclamă

Ema merge acum la sală împreună cu Răzvan și are o dietă bazată mai mult pe fructe, legume și proteine, așa cum a povestit pe Insta Story. Frumoasa brunetă a recunoscut că a apelat și la unele tratamente și proceduri de criolipoliză pentru a reuși să se tonifice.

Înt-un story recent de pe Instagram, Ema a dezvăuluit că imediat după naștere avea 85 kilograme, iar acum are 58 kilograme și dorește să slăbească mai mult. Prin urmare, fosta concurentă a slăbit 27 kilograme.

Frumoasa brunetă știe că are nevoie să facă mai mult sport pentru a scăpa de kilogramele cu care a rămas după sarcină.

Citește și: Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a apelat la medicul estetician. Ce schimbare și-a dorit

Ce intervenții estetice are Ema Oprișan

La câteva luni după ce a născut, Ema a povestit pe Insta Story că își dorea foarte mult să aibă buzele mai mari, așa că a apelat la medicul estetician.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

“Am venit să îmi fac buzițele și sper să le am așa cum le am cu filtru după ce termin intervenția și să nu mi se mai vadă cutele astea. Și am emoții de mor. Și crediți-mă că după nu o să mai folosesc filtru pentru buze pentru că nu o să aibă ce să mai îmi fugă pentru că o să am buzițe”, spune Ema pe Insta Story în urmă cu câteva luni.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 7. Cât de mult seamănă fiica Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs cu tatăl ei. Micuța este adorabilă

Chiar dacă este o femeie foarte frumoasă, Ema își dorește să aibă mereu grijă de ea și să își întrețină frumusețea. Tocmai de aceea, a povestit că dorește să își corecteze și câteva riduri de expresie.