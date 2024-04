Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a apelat la medicul estetician. Ce schimbare și-a dorit

Ema Oprișan, concurenta de la Insula Iubirii, sezonul 7, a decis să apeleze la o schimbare pe care și-o dorea.

Frumoasa brunetă, care e mama a doi copii, a ales să își acorde timp de răsfăț și a ales să meargă la medicul estetician pentru că își dorea să își mărească buzele.

Este clar că voia această schimbare de mai mult timp pentru că mereu folosea pe Insta Story un filtru care îi mărea buzele.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7, a povestit totul pentru cei 99K de urmăritori ai săi. Ea a postat mai multe Insta Stories unde a zis:

“Am venit să îmi fac buzițele și sper să le am așa cum le am cu filtru după ce termin intervenția și să nu mi se mai vadă cutele astea. Și am emoții de mor. Și crediți-mă că după nu o să mai folosesc filtru pentru buze pentru că nu o să aibă ce să mai îmi fugă pentru că o să am buzițe”.

Chiar dacă este o femeie foarte frumoasă, Ema își dorește să aibă mereu grijă de ea și să își întrețină frumusețea. Tocmai de aceea, a povestit că dorește să își corecteze și câteva riduri de expresie.

Frumoasa brunetă este acum căsătorită cu Răzvan Kovacs alături de care a trăit o dragoste cu năbădăi la Insula Iubirii, sezonul 7. Chiar dacă ei au plecat separat din emisiune, după ce Răzvan a declarat că vrea să se despartă și a început o relație cu ispita Daria, când au ajuns în țară, Ema și Răzvan au decis să se împace după ce și-au dat seama că iubirea dintre ei e încă vie.

Acum cei doi formează o familie fericită alături de cei doi copii, Noah, băiețelul Emei dintr-o altă relație, și fetița cea mica pe nume Luna.

Ema și Răzvan se bucură de o viață de familie minunată și postează adesea video-uri și fotografii cu ei și copiii pe Instagram.

Cât de mare a crescut și cum arată acum fetița Emei și a lui Răzvan de la Insula Iubirii

În luna septembrie a anului trecut, Ema Oprișan a devenit mamă pentru a doua oară. Soția lui Răzvan Kovacs a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă care a moștenit frumusețea părinților săi.

Tânăra mai are un băiețel dintr-o fosta relație pe care îl crește alături de bărbatul cu care a fost în Thailanda. Micuțul și Răzvan Kovacs au o legătură deosebită. Aceștia se înțeleg foarte bine, iar drept dovadă stau pozele din mediul online.

Adesea, concurenta sezonului 7 Insula Iubirii publică imagini cu cei doi micuți. Se pare că băiețelul său și-a primit cu brațele deschise surioara.

Fiica lui Răzvan Kovacs și Ema Oprișan a crescut, iar trăsăturile sale au început să se contureze.

Un lucru este cert, Luna a moștenit cele mai multe trăsături de la tatăl ei. Aceasta seamănă foarte bine cu Răzvan Kovacs.