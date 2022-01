Câte kilograme are Betty Blue, fiica lui Florin Salam. Artista a spus totul

Beatrice Stoian, cunoscută pe numele de scenă Betty Blue sau Betty Salam, face furori cu aparițiile sale televizate, dar și cu cele din mediul online. Tânăra a moștenit de la tatăl ei calitățile vocale și încântă publicul cu piesele memorabile.

Artista este o fire foarte discretă când vine vorba de familia sa, la fel ca și cel care a crescut-o, Florin Salam. Totodată, fiica cântărețului de manele nu ezită să fie activă pe contul de Instagram, unde își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața ei.

Pentru că îi place să interacționeze cu urmăritorii, Betty Salam face des „ședințe” de întrebări din partea fanilor. Recent, aceasta s-a decis să răspundă curiozităților prietenilor virtuali în ceea ce privește kilogramele sale.

Câte kilograme are Betty Blue, fiica lui Florin Salam

Betty Blue a acumulat câteva kilograme în ultima perioadă, mai ales că nu s-a putut abține de la toate preparatele savuroase de pe masa de sărbători. Artista nu a ezitat să își dezvăluie kilogramele, chiar pe contul său de Instagram.

Fiica lui Florin Salam a răspuns imediat la întrebarea fanilor despre greutatea sa.

„În general nu-mi place să spun câte kilograme am, dar ce să fac? Îmi asum, am spus că răspund la toate întrebările. Acum am 61 de kilograme, iar pentru mine mult rău! Și revin la subiect... Unii dintre voi știți de ce am luat în kilograme, însă nu îmi pare rău, că nah, învățam din greșeli, iar greșeala o voi face până într-un final.”, a scris Betty Blue, vizibil amuzată de dezvăluirile sale.

Un lucru este evident, fiica lui Florin Salam arată de-a dreptul impecabil. Tânăra a moștenit superbele trăsături de la regretata sa mamă, Fănica. Aceasta seamănă foarte mult cu cea care i-a dat viață.

Betty Blue ține foarte mult la aspectul său fizic și încearcă să-și mențină silueta de invidiat, iar drept dovadă stau pozele sale din mediul online.

La cei 21 de ani, Betty Salam este posesoarea unui trup de invidiat, chiar dacă a trecut printr-o naștere care i-a afectat silueta suplă.

Cu ce probleme serioase s-a confruntat Betty Blue în sarcină

Deși a născut un băiețel perfect sănătos, artista a trecut prin cele mai grele momente și a crezut că nu o să poată duce sarcina până la sfârșit.

"Am avut cea mai grea sarcină. Vorbesc foarte serios. Am moștenit din păcate de la mama mea, pentru că am avut sarcină toxică. Mi-a fost foarte rău și am stat numai la perfuzii. Nu am mâncat nimic timp de 3 luni, dar nimic, nimic. Nici apă nu beam. Ajunsesem la 40 și ceva de kilograme. În loc să iau în greutate, eu slăbeam. Am zis că este ceva în neregulă. Mi-a fost teamă, dar am fost puternică", a mărturisit Beatrice Stoian, conform Viva.ro.

Acum, băiețelul artistei este foarte răsfățat și iubit de către părinții săi, care se mândresc cu el pe rețelele sociale.

