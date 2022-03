Câți bani ar fi scos din buzunar Gabi Bădălău pentru aniversarea Biancăi Drăgușanu. Afaceristul a plătit o sumă impresionantă

Bianca Drăgușan și-a sărbătorit ziua de naștere pe 6 martie. Vedeta a organizat o petrecere spectaculoasă într-un restaurant de lux, unde au fost invitate cele mai importante persoane din viața sa.

Fosta asistentă TV s-a bucurat din plin de timpul petrecut alături de prietenii săi, dar și de Gabi Bădălău. Omul de afaceri a fost prezent la evenimentul Biancăi Drăgușanu, chiar dacă nu se mai cunosc prea multe detalii despre relația dintre ei.

De asemenea, fostul partener al Claudiei Pătrășcanu a fost surprins de paparazzii spynews.ro în timp ce intra în locația selectă fără vreun cadou sau flori, însă acest a avut grijă să-i facă o surpriză și mai mare divei.

Cât ar fi plătit Gabi Bădălău pentru petrecerea aniversară a Biancăi Drăgușanu

Se pare că altul este adevărul despre petrecerea de lux a Biancăi Drăgușanu. Gabi Bădălău ar fi fost cel care i-a făcut o surpriză focoasei blondine prin organizarea evenimentului, care a ieșit de-a dreptul spectaculos.

Mai mult decât atât, surse apropiate ale celor doi au dezvăluit, pentru Antena Stars , faptul că omul de afaceri ar fi scos din buzunar o sumă impresionantă de bani pentru a achita nota de plată a invitaților vedetei. Acesta ar fi plătiti pentru toată consumația de la eveniment aproximativ 10.000 de euro.

Bianca Drăgușanu, cadou impresionant din partea lui Gabi Bădălău

Gabi Bădălău este foarte atent când face cadouri celor mai importante persoane din viața sa și nu se uită deloc la bani. Conform surselor citate mai sus, afaceristul și-ar fi surprins iubita cu mai multe buchete uriașe de trandafiri în dimineața zilei de 6 martie.

Pe lângă petrecerea surpriză și buchetele superbe de trandafiri, Gabi Bădălău s-a decis să-i mai ofere Biancăi Drăgușanu și o brățară cu diamante. Un lucru este evident, omul de afaceri este foarte generos când vine vorba de focoasa blondină.

Ce alte cadouri a mai primit Bianca Drăgușanu din partea invitaților

Fosta asistentă TV a avut în jura de 50 - 60 de invitați la petrecerea luxoasă, motiv pentru care a primit o mulțime de cadouri din partea acestora. Printr-o postare pe Instagram, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că a primit bijuterii, parfumuri și buchete de flori.

„Ieri și alaltăieri am început să deschid din cadouri, care au fost foarte multe și care m-au făcut fericită. (…) Am primit flori, bijuterii, parfumuri, iar de la niște persoane care s-au aciuat adiacent la petrecerea de ziua mea, am primit iarăși niște cadouri impresionante despre care vreau să vă povestesc. Am avut în jur de 50 de invitați, dar cred că au fost vreo 60. Cei în plus nu e vorba că m-au deranjat, că mi-a făcut plăcere să mă bucur de prezența unor oameni pe care nu-i cunoșteam în mod direct și care au venit în mod indirect la ziua mea, nefiind invitați personal.”, a scris focoasa blondină despre eveniment.

