Ce a făcut Adda imediat după întoarcerea acasă din competiția "Asia Express"!

Adda și Cătălin, unul dintre cele mai controversate cupluri din Asia Express au ajuns în marea finală deși nimeni nu le dădea nicio șansă! Pe parcursul emisunii, rafale de furie i-a năpădit, iar impulsurile Addei au fost greu de stăpânit.

Cum au ajuns Adda și Cătălin în finala Asia Express, la un pas de 30 de mii de euro: "Nu ne cerem scuze, așa suntem noi"

„Am ajuns în ETAPĂ FINALĂ!!! “Cea mai slabă echipă din concurs”. Singura echipa fără imunitate! Am jucat 6 din 9 curse pentru ultima șansă și aproape toate amuletele. Mă mir că n-am murit sincer, fizic. Psihic, am murit și am înviat de 1000 de ori pentru că așa cum o facem și în viața reală, cu BUNE și RELE, de atâția ani, am făcut-o și în Asia Express. Am luptat și nu am renunțat!”, a scris Adda, imediat după ce s-au calificat pentru finală.

