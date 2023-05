Ce a pățit Gina Pistol, cu trei zile înainte de nuntă. Prezentatoarea TV „s-a plâns” fanilor: „Trebuie să vorbesc cu terapeuta”

Prezentatoarea de la Chefi la cuțite este mereu sinceră, împărtășind adesea cu comunitatea ei de urmăritori noutățile din viața sa personală sau de familie.

Prin ce a trecut Gina Pistol, cu trei zile înainte de nuntă.

Frumoasa mămică a făcut câteva InstaStory-uri, fiind prinsă în plin trafic. Mai în glumă, mai în serios, vedeta „s-a plâns” fanilor că are multă treabă de făcut și mai este puțin timp până când îi va jura credință viitorului ei soț, în fața altarului.

În loc să stea degeaba în mașină, prezentatoarea TV și-ar fi dorit să se relaxeze și nu să se gândească la toate pregătirile pe care le are de pus la punct până la cel mai important eveniment din viața sa.

„Cu traficul acesta o să ajung și eu la cununia civilă de sâmbătă. Băi, stăteam, așa, la semafor, si mă gândeam… Eu și gândurile mele în trafic. Ziceam așa, că dacă eram și eu un om normal, și o viitoare mireasă normală, programul meu din această săptămână ar fi arătat cu totul altfel.

Adică m-aș fi întâlnit și eu cu câteva prietene la restaurant, să stăm de vorbă, să râdem, să bem un pahar de Prosseco. Poate aș fi mers o zi sau două la Spa, să-mi fac niște proceduri, poate aș fi mers să-mi fac niște masaje de relaxare, să mă relaxeze la cap. Nu știu, aș fi făcut alte chestii, mult mai normale. Nu, mă, nu. Mie nu-mi place normalul.

Mie îmi place să stau în trafic, să mă enervez la semafor. (…) Deci, băi, îmi vine să mă opresc și să mă dau cu capul de mașină.

Oricum, trebuie să vorbesc cu terapeuta mea să rezolv problema asta. Așa îmi place să mă țin așa de ocupată și să chinui, mă… Ăsta este cuvântul, îmi place să mă chinui.

Nu-mi place să mă relaxez si eu. Am fost, am luat rochiile, le am pe amândouă bine puse, acasă. Deci, trebuie să văd cum mă aranjez la păr și ce machiaj îmi fac. Mai am puțin. Eu încă nu realizez ce se întâmplă, pentru că sunt prinsă cu atâta treabă.

Vreau si eu o viață așa cum văd la fetele astea pe Instagram. Să merg în vacanțe, pe la restaurante, așa, să pară că nu am nicio grijă de om mare. Cu toate că am o grămadă pe cap. O să zică lumea că intru să mă plâng.

Ce vreti să vedeti numai lucruri frumoase? Lasă să vedeti și una ca mine care se plânge. Glumesc și eu. Știti că mie îmi place să împachetez totul in ironii și așa mai departe. Ideea este că se apropie ziua cea mare și eu încă nu realizez că urmează să mă mărit”, a fost mesajul pe care l-a transmis Gina Pistol internauților.

În ce stadiu este Gina Pistol cu pregătirile pentru nuntă

Gina Pistol și Smiley au ales Londra drept locație de vacanță, iar cuplul a împărtășit și cu admiratorii lor câteva imagini din mica lor escapadă. În cadrul unui filmuleț, Smiley a mărturisit, cu un ton glumeț, că este „obosit” de la atâtea pregătiri pentru marele eveniment, așa că, o vacanță a fost mai mult decât binevenită.

Cei doi au ales să organizeze evenimentul cu câteva luni bune înainte și au preferat să dea cât mai puține detalii despre cel mai important eveniment din viața lor. Gina Pistol a spus că va purta două rochii de mireasă la nunta sa, însă doar pe una dintre ele a arătat-o puțin în mediul online. Cât despre locația aleasă, se pare că cei doi au ales să facă petrecerea de nuntă la Palatul Snagov, într-un cadru de poveste.

