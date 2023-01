Armin Nicoară reacționează după ce s-a speculat că are legătură cu divorțul Georgianei Lobonț: „Să lămuresc pentru totdeauna”

Armin Nicoară este foc și pară după ce s-a spus că ar fi implicat în divorțul momentului dintre nașii lui, Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan.

Cei patru se află împreună în vacanță în Maldive, în timp ce, în România, s-a scris că artista și soțul ei nu mai formează un cuplu. Întrebat despre situația dintre nașii săi, Armin a spus că nu știe foarte multe detalii. Chiar dacă sunt împreună în aceeași vacanță, nu stau non-stop împreună, așa cum a declarat el.

Ce spune Armin Nicoară despre separarea nașilor lui: „În orice familie există certuri, discuții”

Armin Nicoară și Claudia Puican se află în vacanță în Maldive alături de nașii lor. În momentul în care a văzut seria de articole despre divorțul Georgianei Lobonț, Armin Nicoară a făcut o filmare prin care a lămurit toată situația.

„Eu nu mă bag în familia nimănui. Nu m-am băgat în relația nimănui, nu distrug nicio familie. (...) Vreau să lămuresc acum pentru totdeauna și să vă intre tuturor în cap! Celor care îmi lăsați comentarii că eu nu-mi iubesc soția, că eu îmi bat joc de Claudia, vreau să vă spun că eu am o soție extraordinar de frumoasă și de iubitoare, și nu aș da-o pe niciuna. (...) Eu nu distrug familia nimănui și nu m-am băgat în familia nimănui. Soția mea este alături de mine, eu alături de ea, o iubesc și voi fi întotdeauna alături de ea. Nu mai lăsați comentarii negative, nu mă cunoașteți, nu-mi cunoașteți viața personală, așa că v-aș riga să fiți mai calmi când lăsați comentarii și când mă înjurați pe mine”, a explicat Armin Nicoară, în exclsivitate pentru SpyNews.ro.

Solistul de muzică de petrecere a ținut să pună capăt speculațiilor după ce mai mulți fani din mediul online au spus că Georgiana Lobonț se desparte de soțul ei din cauza afirmațiilor făcute și considerate deplasate la adresa nașei lui.

„Ce s-a întâmplat astăzi cu articolele din ziare ... se spune că Armin a destrămat familia nașei. Nașa, într-adevăr... nașii mei, Georgiana Lobonț și Rareș, sunt cu mine în vacanță în Maldive. Nu știu ce s-a întâmplat între ei. Ei nu au camera aproape de mine. Astăzi nu i-am văzut pe plajă. Georgiana, bineînțeles, a avut foarte multe evenimente și a dorit foarte mult să se relaxeze în cameră, nu a vrut să vină cu noi pe plajă. Rareș, la fel, este impresarul Georgianei și eu cred că dacă au o problemă și-o rezolvă între ei. Bineînțeles că în orice familie există certuri, discuții ... cine știe, dar cred că-și pot rezolva problemele între ei. Și nu mă mai băgați pe mine, pentru că eu nu m-am băgat în familia nimănui”, a declarat Armin Nicoară, potrivit Antena Stars.

În continuare, Armin a vorbit și despre sărutul cu nașa lui, care spune el, este o regie pentru un videoclip al unei piese pe care o lansează împreună.

„Eu colaborez cu Georgiana, asta e viața de artist. Când faci o melodie, posibil ca melodia respectivă să fie de dragoste (...) noi jucăm un rol. (...) Am făcut un videoclip acum două zile când o sărut pe Georgiana, bineînțeles că în acea melodie spune „sărută fetele” și ce mai spune Georgiana acolo. Normal, eu am sărutat-o pe Georgiana, exact ce spune în melodie, dar n-o mai condamnați să spuneți că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac. E nașa mea, ce vreți, să o înjur?! Să mă iau de ea?! Să nu conversez cu ea? Sper că am fost cât de cât înțeles. Să auzim numai de bine și Doamne ajută!”, a încheiat artistul.

