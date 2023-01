Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan divorțează. El a înaintat actele: „Cu asta am spus tot". Ce spune despre cei doi copii

Soțul cântăreței Georgianei Lobonț, a confirmat divorțul de cântăreață, declarând că actele au fost depuse. „S-a terminat și cu asta am spus tot", a spus soțul Georgianei Lobonț. Vestea momentului în showbiz! Soțul voia să divorțeze de Georgiana Lobonț de acum 5 ani. Ce a spus când a fost întrebat de copii: „Ce treabă au copiii cu a fi doi oameni ok? Copiii se fac fără discernământ", a spus bărbatul pentru Antena Stars.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan divorțează. Ce declarații a făcut bărbatul: „Impulsul de moment e de acum 5 ani"

Divorțul lor vine ca o surpriză pentru fanii cântăreței, care s-au așteptat să vadă o familie puternică și stabilă: „Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot! Gata, un nou început pentru fiecare și cam asta-i tot!", spune soțul Georgianei Lobonț.

Întrebat care a fost impulsul, bărbatul a răspuns cu repeziciune: "Impulsul de moment e de acum 5 ani".

„Ce nu merge între voi? Păreți că sunteți o familie frumoasă. Aveți 2 copii minunați...", întreabă reporterul Antena Stars. Soțul Georgianei Lobonț adaugă: „Și la mine foarte multe afaceri par foarte bune. Una este a părea și alta este a fi”.

Întrebat cum a primit Georgiana vestea, el a spus:„"Nu știu sunați să întrebați să vă răspundă, nu știu. Am făcut doi copii, sunt frumoși, sunt deștepți, seamănă cu mine, Ce să zic?".

Reporterul a încercat să-i spună că poate lucrurile se vor așeza între ei, însă bărbatul a fost ferm: „Așa era acum 5 ani. Atunci era posibilă chestia asta, dar astăzi, astăzi este gata! Orice lucru are un început și un final".

Reporterul Antena Stars: „Cu toate acestea, în toată perioada asta, când tu spui că voi nu sunteți ok, voi ați făcut copilașii!"

„Ce treabă au copiii cu a fi doi oameni ok? Copiii se fac fără discernământ. Ce treabă au copiii cu doi oameni? Nu vreau să fie urât ce spun. Aci oameni poate nu sunt ok. Unul dintre ei poate merge în sus altul în jos și din diferență. Eu vorbesc strict de diferență", a mai spus în încheiere pentru Antena Stars soțul Georgianei Lobonț, care a confirmat divorțul de soția lui.

Citește și: Georgiana Lobonț a ajuns de urgență la spital: "Am rămas mută!". Ce i s-a întâmplat celebrei cântărețe și cum se simte acum

Sacrifciile lui Rareș Ciciovan pe care Goergiana Lobonț le recunoaște: „Rareș s-a dedicat total carierei mele". Părinții ei s-au opus căsătoriei lor: „El a riscat”

Într-un interviu din luna octombrie 2022, Goergiana Lobonț a vorbit despre sacrifciile pe care soțul ei le-a făcut pentru ea.

„Rareș s-a dedicat total carierei mele. După ce ne-am căsătorit, ne-am luat un apartament și am crezut că facem bani din chirii, ca investiție, pentru că acesta era un vis de-al nostru, să investim în imobiliare. Apoi, am vrut să vindem apartamentul și să investim în plan muzical, pentru că niciunul dintre noi nu mai practicam meseriile de bază, eu consilier juridic sau avocat și el stomatolog. Nimeni nu a știut că noi am vândut apartamentul. Noi, toți banii aceea i-am băgat în mine.

Adică, dacă se întâmplă ceva să ne despărțim… el a riscat, a băgat toți banii de la nuntă în mine. 41.000 de euro a costat apartamentul. Pe toți i-am băgat în promovare, am făcut cinci albume, i-am băgat în Facebook, în Youtube, în ținute, videoclipuri. Noi nu aveam o situație financiară, care să ne permită să ne susținem pe drumul cântecului. Lui i-a venit această idee și a zis că își asumă, că puteam să nu ne înțelegem, eram după cinci luni de căsătorie. Acum suntem pe plus, suntem mulțumiți. Deci lui îi mulțumesc din toată inima”, a declarat Georgiana Lobonț la Antena Stars.

Citește și: Georgiana Lobonț, suma incredibil de mare pe care cântăreața o câștigă doar din YouTube. Câți bani încasează lunar

Părinții Georgianei Lobonț s-au opus relației cu Rareș Ciciovan. Relația lor a ajuns în prezent la răscruce de drumuri

Artista a mai mărturisit că părinții ei s-au opus căsătoriei cu Rareș Ciciovan. Aceștia considerau că erau prea tineri pentru un mariaj.

”Părinții mei nu au fost de acord să mă mărit. S-au opus. Îl vedeau pe Rareș… el era hotărât în ceea ce spunea și avea tot felul de idei de oameni maturi. Noi eram niște copii și probabil ei se gândeau că cine știe ce idei are, e un tânăr, nici nu au bani din ce să își facă ideile alea să se concretizeze și ziceau să mai stau, să îmi termin școala. Dar dragostea a fost foarte mare și ne-am căsătorit. Și uite că ne-a mers bine”, a mai spus Georgiana Lobonț la Antena Stars.

Citește și: De ce se rușinează Georgiana Lobonț de corpul ei. Ce ”defect” încearcă să ascundă la fiecare apariție

Cine a câștigat prima imunitate de pe Drumul Aurului ▶ Vezi noul episod America Express în AntenaPLAY