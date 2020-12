Ce a pus Regina Angliei în bradul de Crăciun în loc de globuri. Doar ea ar fi putut face această alegere

Bloggerii Tom și Lorenzo au fost primii care au dat de veste pe rețelele de socializare că Regina Angliei a optat pentru decorațiuni inedite pentru împodobirea bradului de Crăciun. Regina Elisabeta a II-a ales ornamente în formă de coroană în loc de globurile obișnuite. Cadrul apropiat îi surprinde pe Ducele și Ducesa de Cambridge alături de pomul împodobit.

I just noticed that the trees outside Windsor Castle have little crown ornaments, which is a hilarious flex on the Queen's part. pic.twitter.com/DNry2ntP6K