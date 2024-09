Ce a putut să găsească Oana Zara, actrița din serialul „Lia”, la un hotel de 4 stele din Mamaia. A postat totul în mediul online

Oana Zara, actrița din serialul „Lia- Soția soțului meu”, a avut parte de o experiență neașteptată la un hotel de 4 stele din Mamaia, în luna august a acestui an. Aceasta a filmat totul și mai apoi a publicat pe rețelele sociale.

Oana Zara, actrița din serialul „Lia - Soția soțului meu”, a vorbit în mediul online despre experiența neplăcută pe care a avut-o într-un hotel de 4 stele din Mamaia. Aceasta a făcut un material în care a povestit despre situația delicată în care a fost pusă.

În luna august, tânăra și iubitul ei, Bogdan Medvedi, au plecat într-o vacanță pe litoralul românesc, unde s-au confruntat cu ceva neașteptat. S-au cazat într-o locație exclusivistă din Mamaia, însă ce au găsit în cameră i-a uluit.

Ce au pățit Oana Zara și iubitul ei, Bogdan Medvedi, într-un hotel de 4 stele dintr-o stațiune celebră de pe litoral

Se pare că zilele de concediu pe care și le-au planificat la mare s-au transformat într-un adevărat calvar pentru Oana Zara. Tânăra a găsit mai mulți păianjeni în camera de hotel. Puțini sunt cei care știu că actrița din „Lia - Soția soțului meu” are o fobie pentru arahnide.

„Nu vreți să știți ce am pățit aseară. Eram la un hotel de 4 stele în Mamaia. Stăteam eu frumos în pat și ce să vedeți, pe la picioarele mele a trecut un păianjen, dar nu un păianjen micuț. M-am speriat foarte tare, pentru că eu am mai fost mușcată de un păianjen. Am sărit din pat, mi-am dat hainele jos, deja îmi făceam filme că am păianjeni peste tot pe mine.

Noi, fetele, oricum avem o problemă foarte mare atunci când vine vorba despre gândaci, păianjeni, vietăți care nu ar trebui să se plimbe prin camerele noastre. Am spus clar că eu nu mai dorm aici. Dar stați să vedeți ce am găsit în acest mare hotel de 4 stele (mai mulți păianjeni n.r). Problema nu se termină aici. Normal că după ce am văzut ce era pe balcon, am hotărât că nu mai rămânem aici. Medvedi s-a dus la recepție să le explice care este problema, fata de la recepție foarte ok, i-a spus că ne mută într-o altă cameră. Moment în care el a spus că nu vrea altă cameră, vrea banii pe cele două seri plătite și plecăm fără să facem tam-tam.

În ideea în care ei a doua zi ar fi curățat camera și ar fi avut grijă să nu se mai repete acest episod. Doar că fata de la recepție avea nevoie de aprobarea șefei hotelului pe care a și sunat-o. (...) «Ok, vorbiți cu fata de la recepție să vă dea altă cameră». Nici măcar scuze, ne pare rău, nu se poate așa ceva în hotelul nostru de 4 stele.”, a povestit Oana Zara pe TikTok.

„El îi spune că nu vrea altă cameră, că vrea banii înapoi pentru seara trecută și pentru seara asta, pentru că păianjenii cu siguranță erau acolo și cu o seară în urmă, doar că nu i-am văzut noi că am ajuns foarte târziu.

La care doamne, într-un moment plin de inspirație, îi spune: «Haideți, domne, ce faceți? Faceți ca la restaurant, mâncați ciorba și la final spuneți că ați găsit un fir de păr și nu plătiți?» .Cum vi se pare acest răspuns dat de un șef de hotel unui client? După care a completat că nici nu se discută așa ceva, returnarea banilor, și că am deranjat-o aiurea la ora asta. Deci, distinsa doamnă a litoralului românesc nu putea fi deranjată la ora asta cu o problemă legată de hotelul pe care îl administrează, chiar dacă este vorba despre păianjeni în cameră. Ai plătit, suporți consecințele. Dacă nu, pleci, banii nu îi returnăm.”, a mai adăugat actrița din „Lia - Soția soțului meu”.