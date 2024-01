Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 1 din sezonul 3. Oana Zara mai sinceră ca oricând în culisele serialului

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Primul episod o prezintă pe actrița Oana Zara, care o aduce în fața telespectatorilor pe Dana Pescaru, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în serialul Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 1. Oana Zara mai sinceră decât oricând în culisele serialului

Oana acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Această categorie deschide rubrica acestui interviu. Oana Zara vorbește despre premierele din viața sa.

Cum a fost primul casting din viața ta?

„A fost acum foarte mult timp. Am dat foarte multe castinguri. Cred că primul-primul a fost pentru o reclamă.”

Frumoasa actriță își amintește de respectiva experiență.

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit

„Cred că mi-am cumpărat o pereche de adidași (...) și m-am simțit foarte bine”, mărturisește Oana.

Aceasta consideră că e o altă satisfacție decât atunci când primești bani de la părinți.

Prima călătorie în care ai avut voie să pleci singură

„Cea mai spectaculoasă a fost după ce am dat admiterea la facultate”, recunoaște ea, însă admite că a plecat cu partenerul de atunci, iar mama ei a fost inițial reticentă.

„Ăsta este cadoul meu că am intrat la facultate”, spune ea, astfel convingându-și mama să o lase să plece pe Coasta de Azur.

Cum s-a întâmplat și cum te-ai simțit prima dată când te-a recunoscut cineva pe stradă

„S-a întâmplat destul de devreme (...) Mie îmi place foarte mult să fac poze cu oamenii”, dezvăluie actrița, care consideră aceste interacțiuni ca parte firească din meseria aleasă.

Oana spune că astfel a simțit că îi este apreciată munca.

Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană

Oana spune că a fost Adrian Sînă și, de asemenea, dezvăluie telespectatorilor că Adrian și Anca vor fi nașii lor de cununie.

„Ei ne-au adus pe mine și pe iubitul meu împreună”, adaugă vedeta.

Care este prima țară străină pe care ai vizitat-o

„Este Franța, de fapt, cred că Italia”, spune ea. „Am fost mai întâi la Milano și din Milano am plecat apoi cu mașina în Franța.”

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta

„Prima premieră a fost de teatru, în facultate, și am avut foarte mari emoții”, spune ea, recunoscând că i-a fost teamă și a avut emoții. „Am trecut prin toate stările din lume.”

Oana mărturisește că i-au fost alături părinții la primul spectacol cu public susținut în facultate.

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„Cred că atunci când am decis să dau la actorie!” spune ea foarte hotărâtă.

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

„Mie îmi place să sărbătoresc chiar și micile reușite”, spune frumoasa actriță. „Cel mai mult m-am bucurat când am luat rolul în serial!”

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

„M-am plimbat cu iahtul”, spune ea râzând.

Regrete discrete

Pentru această categorie Oana Zara și-a adus aminte multe dintre eveniemntele nu tocmai plăcute prin care a trecut sau pe care ea singură le-a iscat

Ce regreți că ai mâncat vreodată

Oana recunoaște că nu mai poate mânca oaie și iepuri.

Ce regreți că ai băut vreodată

„Borș”, spune ea, strâmbându-se.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Un tricou de-al meu roșu și erau cămășile iubitului meu albe și care nu mai sunt albe”, spune ea resemnată.

Ce regreți că nu știi să gătești

„Supă de pui cu găluști”, recunoaște Oana. „Nici n-am încercat, ăsta-i adevărul.”

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

„Aici este o poveste foarte lungă”, spune ea. Oana relatează o întâmplare petrecută pe când era în clasa a V-a și s-a hotărât să se tundă puțin mai scurt.

„Am ieșit de la tuns bob. Am început să plâng”, continuă ea. „Sfârșitul lumii. Dar ce urmează este mai tragic. Pentru că nu suportam să mă văd cu părul scurt, am început să-mi tai păr de dedesupt și să mi-l lipesc cu ojă și cu placa.”

Tragedia nu s-a oprit aici. Oana mărturisește că a început să-i taie părul surorii sale când aceasta dormea.

Ce obiect regreți că ai pierdut

„Am pierdut foarte multe (...) De fiecare dată pierdeam cheia de la mine de la casă de la Zărnești”, spune actrița. „Mama mă făcea iresponsabilă.”

Ce regreți că ai stricat/spart

„Nu regret că am spart lucruri”, recunoaște ea.

Actriței Oana Zara îi place să spargă lucruri și, mai mult decât atât, sparge lucruri intenționat, în special căni:

„Îmi place să sparg lucruri. Sparg lucruri intenționat! Am o problemă cu spartul lucrurilor. (...) Sunetul ăla cred că-mi place foarte mult.”

Ce regreți că ai purtat vreodată

Aceasta dezvăluie alegerile pe care le făcea în materie de modă atunci când era la gimnaziu: „Nu mai vreau să mă gândesc!”

Ce regreți că ai făcut în școală

„Am trăit la maxim în școală. Am făcut și prostii, eram și tocilară... Regret că nu am învățat limba franceză și limba engleză la perfecție.”

Fel de fel

La această rubrică, Oana a dezvăluit telespectatorilor multe dintre dorințele sale în plan profesional.

Ce crezi c-ai fi fost dacă nu erai actriță

„Cântăreață! (...) Mie-mi place foarte mult să cânt”, dezvăluie Oana Zara.

Ce mare personalitate ți-ar plăcea să interpretezi într-un film

„Prințesa Diana”, mărturisește Oana.

Care este crush-ul celebrul

„Am avut atât de mulți...” spune ea, înainte de a înșirui câteva nume celebre.

Cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

Oana relatează cu această ocazie o întâmplare hazlie din liceu: „Îmi plăcea mie de un boboc și m-am dus la el și i-am zis: <<Tu o să fii noul meu iubit!>> Și el a fost următorul meu iubit. O să-i trimit și lui interviul ăsta.”

Actrița dezvăluie și de ce s-au despărțit, deși tânărul i-a scris o poezie extrem de frumoasă. Începutul a pus-o pe gânduri.

Ce gen de cheltuială te face să te simți vinovată

„Acum am început să dezvolt o pasiune pentru genți”, recunoaște frumoasa actriță.

Cum te răsfeți atunci când ai chef să te răsfeți

Oana are o listă întreagă de răspunsuri pentru această întrebare: „Masaj, saună, trebuie să mănânc mâncarea mea preferată care depinde de cum mă trezesc și îmi place să citesc, să am așa ziua perfectă.”

Ea recunoaște că în ziua respectivă ar trebui ca toată lumea să îi facă pe plac.

Care este ultimul film la care ai râs

„Camera 609 săptămâna trecută. Am leșinat de râs”, spunea ea.

Care este filmul la care ai plâns

„Omul fără linia vieții este filmul în care am și eu un rol, joc și eu acolo și este foarte emoționant”, mărturisește actrița.

Dacă ai fi distribuită într-un film cu supereroi ți-ar plăcea să joci supereroina sau răufăcătoarea

„Supereroina, clar. Mi-ar plăcea să-i prind pe toți răufăcătorii. Eu chiar visez să am un rol de genul. Cel mai mult visez să am un rol să fiu spion”, răspunde ea.

Dana dezvăluie chiar modul în care își vede costumul pentru acest rol.

Dacă ai putea să ieși la cină cu orice personalitate care există sau care a existat cu cine ai ieși

„Aș vrea să fac o cină cu locuri nelimitate. Să am o masă imensă”, recunoaște actrița. Aceasta dă, de asemenea, câteva nume celebre care ar ocupa locurile de la masa respectivă.

Totodată, Oana dezvăluie că regretă că nu l-a cunoscut pe Dem Rădulescu. Aceasta ar vrea să ia cina cu toți actorii mari, deoarece simte că această meserie o definește și i-ar plăcea să învețe de la ei.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Să câștig un Oascar”, dezvăluie Oana. „Să am roluri mari și în afară, nu doar în România.”

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Aș lua experiențele tuturor, dar nu sunt un lucru, deci aș lua camera de filmat. (...) Să-mi fac eu propriul meu serial”, spune ea cu zâmbetul pe buze. „Glumesc, aș lua echipa.”

