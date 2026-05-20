Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 

Petrișor Ruge a făcut un anunț despre cariera sa, la scurt timp după ce în spațiul public s-a vorbit despre încetarea colaborării dintre el și Andreea Bălan. Cei doi au fost parteneri de dans timp de 20 de ani.

La scurt timp după ce a lansat piesa „E ok, sa fii trist” , Petrișor Ruge a anunțat că alt videoclip este pe drum. Deși publicul l-a cunoscut drept dansator și coregraf, Petrișor Ruge își face loc pe piața muzicală. După 20 de ani în care a fost partenerul de scenă al Andreei Bălan, Petrișor Ruge își construiește o carieră solo.

Chiar dacă nu au făcut un anunț oficial despre încheierea colaborării lor, Andreea Bălan și Petrișor Ruge nu au mai fost văzuți împreună pe scenă, la concertul de după nunta artistei, nuntă la care Petrișor nu a fost prezent.

La scurt timp după ce Andreea Bălan a publicat imagini de la un concert în care face prize cu un alt dansator, Petrișor Ruge a transmis un mesaj pe Instagram, anunțând că pe 22 mai lansează un nou videoclip.

„Uneori nu știi unde te duc pașii. Dar inima ta știe. 22.05. #newvideo #pasiitai #inimata”, este mesajul publicat de Petrișor Ruge pentru a anunța lansarea noului său videoclip.

Andreea Bălan s-a căsătorit cu Victor Cornea pe data de 10 mai, iar Petrișor Ruge a lipsit de la eveniment. Perioada nunții a coincis cu perioada în care Petrișor Ruge a lansat și promovat piesa lui: „E ok să fii trist”.

„​Am scris versurile piesei, "e #ok, sa fii #trist", pe holul unui spital, în timp ce așteptam și nu puteam să fac nimic altceva.

​În liniștea aia de pe coridor, singurul lucru care se auzea era neputința mea. Am vrut să pun în piesa asta tot ce n-am putut să spun atunci: că e ok să nu mai ai forță, că e ok să plângi și că nu ești „stricat” dacă astăzi pur și simplu nu mai poți să #zâmbești”, a spus Petrișor Ruge despre piesa lui.

Andreea Bălan și Petrișor Ruge s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni TV în care au dansat împreună. Cei doi au reprezentat România într-un concurs de dans în Mexic, în anul 2007, unde au obținut medalia de argint. De atunci, cei doi au continuat să danseze împreună și să facă acrobații spectaculoase. Petrișor Ruge s-a ocupat de coregrafii și a fost omul de bază din echipa Andreei Bălan. Cei doi nu au anunțat dacă și-au încheiat colaborarea, însă după nuntă artista a apărut la un concert făcând cu alt dansator prizele pe care obișnuia să le facă cu Petrișor.