Fratele Printeșei Diana s-a căsătorit pentru a 4-a oară, în secret. Cine e mireasa lui, cu aproape 20 de ani mai tânără

Fratele Prințesei Diana, Charles Spencer, s-a căsătorit pentru a 4-a oară, de această dată în secret, cu arheoloaga Cat Jarman.

Charles Spencer s-a căsătorit din nou după doar 5 luni de la finalizarea divorțului

În vârstă de 61 de ani, Charles Spencer s-a căsătorit cu Cat Jarman, de 43 de ani, la 5 luni după ce și-a finalizat cel mai recent divorț.

Nunta a avut loc în Arizona, pe 15 mai, într-o ceremonie privată, scrie People.

Ce 2 s-ar fi cunoscut după ce Charles, care a scris 9 cărți, ar fi fost rugat să scrie o recenzie pentru River Kings, cartea scrisă de Jarman în 2021, în care a vorbit despre vikingi.

Cuplul a colaborat și la câteva misiuni arheologice și au ș un podcast împreună. Și-au confirmat relația în octombrie 2024.

„Amândoi ne simțim incredibil de norocoși că relația noastră a evoluat de la colegialitate, la prietenie, apoi la o iubire profundă și o conexiune autentică,” au declarat cei 2 într-un comunicat comun. „Fiecare etapă a relației noastre a fost construită pe râsete și împărtășim aceeași pasiune pentru viață.”

Cuplul a ales Arizona pentru ceremonia intimă, iar în fotografiile de la nuntă, celebra formațiune Cathedral Rock din Sedona se vede pe fundal.

Jarman a purtat o rochie bleu-pal fără mâneci, cu decupaje în zona taliei, în timp ce Spencer a ales un costum închis la culoare, combinat cu o cămașă bleu deschis purtată fără cravată, pentru ceremonie. Într-o altă fotografie, Jarman apare zâmbind într-un selfie alături de Spencer.

Aceasta e a 4-a căsătorie pentru Spencer. Fratele mai mic al prințesei Diana a fost căsătorit anterior cu Victoria Lockwood între 1989 și 1997, cu Caroline Freud între 2001 și 2007 și cu Karen Spencer din 2011 până la divorțul de anul trecut.

În iunie 2024, autorul și istoricul a anunțat că el și Karen, filantroapă canadiană, divorțează după 13 ani de căsnicie. Divorțul a fost finalizat în decembrie 2025. Cei doi au împreună o fiică, Charlotte Diana, în vârstă de 13 ani.

Charles Spencer are 6 copii

Spencer mai are alți 6 copii din căsniciile anterioare. Și Jarman a fost căsătorită înainte și e mama a doi băieți, din mariajul cu fostul soț, Tom Jarman.

Relația dintre Spencer și Jarman a devenit publică în perioada destrămării căsniciei sale cu contesa Karen Spencer. Charles și Karen s-au căsătorit la Althorp House în 2011. Despărțirea lor a devenit ulterior tensionată după ce Jarman a intentat un proces împotriva lui Karen, acuzând-o de utilizarea abuzivă a unor informații private prin dezvăluirea diagnosticului său de scleroză multiplă. Procesul s-a încheiat printr-o înțelegere la finalul lui 2025.

Jarman a declarat că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2016, în timp ce își finaliza doctoratul, și că a ales să păstreze boala secretă. Ea susține că Karen ar fi aflat despre diagnostic prin intermediul unei cunoștințe comune și ulterior ar fi dezvăluit informația contelui Spencer și angajaților de la Althorp House.

Karen a negat acuzațiile și a susținut că orice referire la starea de sănătate a lui Jarman a fost „perfect legitimă și justificată”. De asemenea, Karen a afirmat că a aflat despre diagnostic în timp ce investiga zvonurile potrivit cărora Charles și Jarman ar fi avut o relație extraconjugală în timpul căsniciei ei.

În documente depuse în instanță în 2024, Karen și-a acuzat fostul soț de o aventură „de lungă durată” cu Jarman. Spencer și Jarman au negat „categoric” acuzația, deși au devenit apropiați în timpul căsniciei.

În ultimii ani, Spencer și Jarman și-au contopitt tot mai mult viața personală cu cea profesională, fiind co-prezentatori ai podcastului de istorie The Rabbit Hole Detectives, alături de Richard Coles.