Ce au putut să pățească Gabriela Cristea și Tavi Clonda din cauza ploilor. Postarea care i-a îngrijorat pe fani: „A venit furtuna”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au confruntat cu o situație neașteptată din cauza ploilor torențiale din ultimele zile. Prezentatoarei TV nu i-a venit să creadă ce a putut să se întâmple când a privit curtea.

Vremea rea din țară a făcut ravagii! Printre cei care au întâmpinat probleme serioase din cauza ploilor torențiale se numără și Gabriela Cristea. Prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au trecut prin clipe panică atunci când au văzut ce se întâmplă în casa și curtea lor.

Pentru că este foarte activă în mediul online, moderatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii nu a ezitat să le vorbească fanilor săi despre situația uluitoare de care a avut parte în urmă cu puțin timp.

Gabriela Cristea nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut o filmare cu pagubele pe care furtuna le-a făcut. Se pare că vedeta s-a confruntat cu inundații chiar în locuință, însă Tavi Clonda a avut grijă să rezolve problema cât mai rapid.

Ce s-a întâmplat cu casa Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, după avertizările meteorologice de vreme rea

Mai multe zone din România au fost afectate de avertizările meteorologilor de vijelii, grindină și ploi torențiale. Un număr mare de oameni au sesizat mai multe pierderi materiale din cauza furtunilor.

Până și Gabriela Cristea a fost nevoită să acționeze rapid după ce cantitățile de apă au crescut semnificativ în curte, ajungându-i până în casă. Prezentatoarea TV a rămas mască după ce a văzut că piscina din curte este plină de apă din cauza ploilor.

„A venit potopul, fraților. Am pus ligheanul ca pe vremea lui mam’ mare. A curs apă peste tot. Mă sună vecinii „ce ați pățit, cum ați pățit?”. A venit potopul. Bărbatul meu a făcut curățare la piscină, a pus apă proaspătă. Nu mai pot, eu în continuare nu pot să mă mișc din cauza pneumoniei. Noroc că se ocupă el și strânge tot ce trebuie strâns. Am închis toate geamurile, ne sufocăm de căldură în casă că e umezeală. A căzut și curentul ca să fie treaba treabă.”, a spus moderatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii pe rețelele sociale.

„La noi s-a anunțat abia mâine, aveam avertizare și uite că ne-a luat astăzi pe nepregătite. Am strâns tot. Am închis tot pe sus pe la noi. Vai, a plouat și în camera fetelor. După ce am alergat în toată casa, să strângem, să punem, ideea e că bine că s-a întâmplat acum, că suntem cu casa în reparații, ca să știm pe unde trebuie reparat.

După ce ne-a alergat toată ploaia asta, ne-am liniștit și noi. E piscina plină ochi. Dar s-a făcut un pic de răcoare. Se mai întâmplă și din astea, fraților, atunci când stai la casă.”, a mai adăugat Gabriela Cristea.

Postarea vedetei i-a îngrijorat pe fani. Așadar, reacțiile acestora nu au întârziat să apară.

„Doamne ajută să fie bine! Aveți grijă!”, „Să fie sănătate ca să puteți trece peste toate!” sau „Dumnezeu să vă păzească de rele. Eu am pățit-o rău, mi-a luat toată munca de o viață”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.