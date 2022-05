Ce decizie a luat Theo Rose pentru a scăpa de un complex fizic cu care se luptă. "Nu pot să stau dărâmată"

Artista este conștientă că imaginea este un atuu, mai ales în meseria ei, și a trecut la decizii mai serioase.

Potrivit Libertatea, fata se apucă de sală, pentru a fi sigură că nu întâmpină momente complicate pe scenă din cauza unei celulite sau a unor mușchi netonifiați.

Theo Rose, despre decizia luată: "Totuși, sunt și eu artist, mai apar și eu pe colo, pe dincolo, mai arăt un picior, un braț"

Artista a ajuns la concluzia că gena nu mai este suficientă și că ceva efort la sală e bine venit.

Am început să nu mai mizez pe genă. Nu mă duc de nebună la sală. Am început să văd una alta pe corpul meu. Atunci când ești mai corpolentă și ai niște celulită, e justificat, că sunt niște kilograme în plus.

Dar când ești slabă și se vede celulita pe tine, atunci trebuie să îți faci probleme. Dacă ți se pleșcăie pielea, nu poți să dai din mână că îți atârnă pielea, atunci iar e o problemă. Nu am vrut să ajung în stadiul ăla.

Totuși, sunt și eu artist, mai apar și eu pe colo, pe dincolo, mai arăt un picior, un braț. Se uită lumea la mine și mă vede numai atârnată, cocârjată. Mai sunt și slabă și mică, ce Doamne iartă-mă fac? Nu pot să stau dărâmată, a spus Theo rose, potrivit sursei menționată.

În plus, aceasta a precizat că nu se apucă de transformări intense sau să se lupte cu aparatele din sala de gym, ci va face un program cu un antrenor, în limita decenței și cât să fie tonifiată.

Vreau să îmi dau interesul. Un corp am, o viață am. Sunt tânără, acum sunt de făcut lucrurile astea. Nu yoga, pilates, din astea în alte limbi. Nu pot să fac yoga, meditații, pentru că nu îmi stă mintea în loc, eu mă gândesc la 30 de lucruri. Mă duc la aparate.

Nu te gândi că mă duc și fac cu greutăți mari. Are grijă antrenorul să nu îmi dea mai mult decât pot să duc. Adică fac acolo de bun-simț astfel încât să fiu tonifiată.

Mai mult decât atât, fata le-a închis gura celor care o blamau că merge la sală să slăbească.

Nu vreau să mă fac vreo culturistă. Alți oameni au impresia că mă duc să slăbesc. Ce să mai slăbesc? Vreți să dispar? Ce vreți să fac?, a mai spus Theo Rose, potrivit sursei citată.

