Ce diferență de vârstă este între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru. Cei doi îndrăgostiți sunt discreți în privința relației

Cătălin Scărlătescu ar 49 de ani, fiind născut pe 20 iulie 1972, iar Doina Teodoru are 32 de ani, fiind născută pe 15 noiembrie 1989.

Îndrăgitul jurat de la Chefi la cuțite și fosta câștigătoare iUmor formează un cuplu cu totul special.

Ce diferență de vârstă este între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru

Astfel, între chef și actriță este o diferență de vârstă de 17 ani.

De curând, Cătălin Scărlătescu a făcut prima declarație despre povestea de dragoste pe care o trăiește împreună cu fosta câștigătoare iUmor „Este o relație foarte specială și frumoasă… Și așa vreau să rămână”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Cancan.

Recent, Cătălin Scărlătescu a plecat în Thialnada și a publicat o imagine din aeroport, în care pe umărul lui se vedea o mână de femie, iar toți s-au întrebat „Cine a pus mânca pe Scărlătescu”. Cei doi au publicat imagini cu peisaje din vacnță, pe rețelele sociale.

Îndrăgitul chef este discret în privința vieții sentimentale, spunând că nu îi place să își afișeze viața personală la televizor. Recent Cătălin Scărlătescu, în vârstă de 49 de ani a mărturisit că trăiește o poveste de dragoste, evidențiind faptul că nu poate trăi mereu singur.

Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că are o iubită, nu de mult timp. Juratul de la chefi la cuțite are 49 de ani și a mărturisit că are o iubită, pentru că nu poate sta „singur cuc”.

„Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc. De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre. La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Antena Stars.

Viața amoroasă a lui Cătălin Scărlătescu a fost mereu intens discutată, el fiind mereu discret cu femeia care i-a fost alături. Deși multe doamne și domnișoare au vrut să-i intre în grație celebrului chef, puține au fost cele alături de care acesta s-a afișat.

Școlărița din sezonul 3 iUmor i-a cucerit inima chefului! Doina Teodoru s-a remarcat în lumea divertismentului și a mediului online datorită interpretărilor sale de excepție, iar demne de menționat cu transformările în Dana Budeanu, celebra creatoare de modă, pe scena iUmor, Ecaterina Teodoroiu și Regina Maria, pe aceeași scenă a comediei.

