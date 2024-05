Ce mesaj a publicat Iulia Albu după ce fostul ei soț a anunțat că suferă de cancer. „Dragostea, puterea de a lupta...”

Iulia Albu, alături de fostul ei soț în lupta cu boala nemiloasă! Iată ce mesaj a transmis criticul de modă în mediul online!

Vestea că designerul Mihai Albu suferă de cancer de prostată a întristat o țară întreagă, sute de oameni transmițându-i gânduri bune și urări de însănătoșire grabnică.

Printre persoanele care au rămas profund îndurerate de această veste tristă s-au regăsit mai multe persoane publice, precum și fosta lui soție, Iulia Albu!

Iată ce a transmis criticul de modă în mediul online și ce imagini înduioșătoare a ales pentru postarea făcută!

Mesajul publicat de Iulia Albu după ce fostul ei soț a anunțat că suferă de cancer

Iulia Albu, fosta soție a designerului i-a impresionat pe fani atunci când au văzut postarea pe care aceasta a făcut-o atât pe pagina de Instagram, cât și de Facebook, în semn de apreciere pentru el.

Deși de-a lungul timpului au existat mai multe discuții și certuri între cei doi, se pare că acum lucrurile au revenit la normal, Iulia fiindu-i alături în lupta cu cancerul nemilos cu care a fost diagnosticat Mihai Albu de curând.

„Suntem alături de tine, Mihai, în aceste momente delicate. Sperăm ca această boală cumplită să fie învinsă din prima bătălie. Alături de toți cei ce trec prin acest diagnostic în fiecare moment al fiecărei zile. Momente ca acestea ne fac să prețuim mai mult fiecare zi care ne este dată. Dragostea, puterea de a lupta pentru noi dar și pentru cei dragi nouă. Este o luptă grea în care nu există învinși. Există doar EROI.” a scris Iulia pe pagina sa de Facebook și de Instagram.

Imaginile pe care Iulia Albu le-a ales sunt absolut înduioșătoare, fanii putând să-l vadă pe Mihai Albu alături de Mikaela, fiica lor, pe vremea când aceasta era încă mică.

Mihai Albu suferă de cancer

La vârstă de 61 de ani, Mihai Albu a aflat o veste extrem de dureroasă în privința sănătății sale, dar nimic nu pare să îl oprească din a se gândi la viitoarele creații pe care dorește să le facă.

În data de 9 mai 2024, designerul a decis să facă public diagnosticul pe care l-a primit de la medici, întristând o țară întreagă!

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată. A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, intervenție chirurgicală realizată de Conf. Dr. Gîngu și echipa sa la Spitalul SANADOR, cărora le multumesc pentru profesionalism și implicare.

Încă mă aflu în perioada de convalescență permanent monitorizat de echipa chirurgicală , iar progresele se văd de la o zi la alta. Este extrem de important să nu ignorați evaluările medicale periodice pentru că vă pot salva viața. Voi lăsa timpul să-mi vindece rănile, chiar mă asteaptă multe creații spectaculoase” a scris Mihai Albu pe pagina personală de Facebook.

Se pare că, deși este o perioadă extrem de grea, după o operație de o asemenea importanță, Mihai Albu este extrem de optimist și se gândește și la ceea ce îi place să facă și la meseria care l-a consacrat și pentru care este extrem de apreciat.

