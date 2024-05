Mihai Albu trece printr-o perioadă extrem de dificilă, însă se bucură de toți cei care îi sunt alături în lupta cu boala nemiloasă de care suferă! Iată cine este iubita lui care l-a ajutat să depisteze cancerul!

Cine este Elena Nechifor, actuala iubită a lui Mihai Albu. Cei doi formează un cuplu de aproape un an | Facebook Mihai Albu/ Hepta

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că fostul soț al Iuliei Albu și-a refăcut viața și că iubește din nou, luând în calcul cea de a doua căsnicie.

Elena Nechifor, cea care acum îi este alături și la bine și la greu, este femeia care i-a dovedit designerului că iubirea încă există și că are motive să lupte pentru tot ce și-a propus de-a lungul vieții.

Iată cine este iubita lui Mihai Albu și ce rol a avut în descoperirea cancerului de care suferă designerul!

Cine este Elena Nechifor, actuala soție a lui Mihai Albu

Elena Nechifor și Mihai Albu formează un cuplu de aproximativ un an și par extrem de fericiți unul cu celălalt, fapt pentru care designerul ia în calcul o nouă căsătorie prin care să-și unească destinul în fața lui Dumnezeu alături de femeia pe care o iubește.

„Am intrat într-o relație în care sunt foarte încântat”, mărturisea Mihai în urmă cu ceva timp în cadrul unui podcast la care a fost invitat.

Cei doi locuiesc deja împreună alături de fiica Elenei Nechifor și se bucură de o relație bazată pe „respect pentru respectul celuilalt”, așa cum menționa în cadrul aceluiași podcast.

Elena Nechifor este medic cardiolog în cadrul spitalului unde Mihai Albu a și depistat cancerul de care suferă, dar și unde a fost deja operat de curând.

Tot iubita lui este și cea care i-a recomandat designerului să facă un set de analize, fiind aproape de el în cele mai grele momente.

„Mă ajută și mă sprijină intru totul iubita mea, Elena, ea este cea care a inițiat și care a condus acest parcurs medical. Implicarea ei a fost și este determinată în evoluția mea. Toate deciziile importante au fost luate împreună, ea oferindu-mi suport informațional și emoțional, astfel încât să-mi înțeleg boala și să aleg ceea ce este cel mai mai bine pentru mine. Postoperator tot ea s-a îngrijit de mine cu tot ce presupune asta”, a declarat Mihai Albu pentru Actualitate.net.

Elena, originară din Huși, potrivit informațiilor disponibile pe pagina personală de Facebook, a studiat la Facultatea de Medicină li Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și profesează în cadrul unui mare spital din București.

Iată cum arată frumoasa iubită a lui Mihai Albu!

Mihai Albu suferă de cancer!

În decursul săptămânii trecute, joi, 9 mai 2024, Mihai Albu a făcut un anunț trist cu privire la starea lui de sănătate. Desingerul a împărtășit cu internauții faptul că suferă de cancer!

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată. A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, intervenție chirurgicală realizată de Conf. Dr. Gîngu și echipa sa la Spitalul SANADOR, cărora le multumesc pentru profesionalism și implicare.

Încă mă aflu în perioada de convalescență permanent monitorizat de echipa chirurgicală , iar progresele se văd de la o zi la alta. Este extrem de important să nu ignorați evaluările medicale periodice pentru că vă pot salva viața. Voi lăsa timpul să-mi vindece rănile, chiar mă asteaptă multe creații spectaculoase” a scris Mihai Albu pe pagina personală de Facebook.

